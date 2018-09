Dejstvo o paprikah, ki je šokiralo splet (in bo tudi vas)

Z vrta pobiramo še zadnje paprike ter jih spreminjamo v okusne jesenske jedi, s to vrsto zelenjave pa se v zadnjem času ukvarja tudi svetovni splet. Zakaj?

Gotovo ste v trgovini že kupili paket paprik treh barv; zelene, rdeče in rumene. Veliko ljudi meni, da gre za paket treh paprik različne sorte. Ste med njimi tudi vi? Naj vam povemo, da temu ni tako.

Novica o zelenjavi le redko pretrese svetovni splet, pred kratkim pa so pisane paprike sprožile val objav na družbenih omrežjih. Ljudje po vsem svetu se namreč čudijo dejstvu, da paprike različnih barv v resnici zrastejo na isti rastlini.

Paprike različnih barv so namreč le različno zrele, vse pa so iste sorte. Zelena paprika je tako na rastlini zorela manj časa kot rumena, rdeča pa je bila obrana najkasneje. Zato je slednja tudi najslajša.

Seveda ne gre za novo odkritje, a je na dejstvo pred kratkim opozorila priljubljena lifestyle blogerka Amy Eade, ki je na svojem twitter profilu zapisala: »Ravno sem odkrila, da zelene paprike postanejo rumene, nato oranžne in rdeče. Pravzaprav gre za isto papriko različne zrelosti! Moji možgani so pretreseni.«

OK so I’ve just found out that green peppers turn yellow then orange then red and they’re actually all the same pepper just less ripe and my mind is blown

