Hitro pripravljen narezek za nenapovedane obiske

Da ne bo neprijetnih presenečenj z obiski, se vsaj med prazniki založimo z osnovnimi živili; hiter narezek pripravimo iz suhih mesnin, sira in zelenjave.

Med prazniki pogosteje gostimo prijatelje ali sorodnike, ne le na svečanem kosilu ali večerji, nadejamo se lahko tudi bolj neformalnih ali celo nenapovedanih obiskov. Za take primere je dobro biti vsaj malce pripravljen in imeti v shrambi in hladilniku nekaj osnovnih živil, ki jih lahko na hitro pripravimo in postrežemo. Med te spadajo suhomesni izdelki, siri ter raznovrstna vložena zelenjava.

Najhitrejša rešitev je seveda narezek, za najbolj preprostega potrebujemo nekaj salam, klobas in drugih mesnih izdelkov, sir in zelenjavo ter po možnosti jajca. Če imamo mesnine v kosu, jih zelo tanko narežemo in razporedimo po krožniku. Tudi sire narežemo in dodamo na krožnik z mesninami. Če gostimo vegetarijance, sir naložimo na posebni krožnik. Klasična zelenjava, ki spada k narezku, so kisle kumarice, olive, morda feferoni ali paprike in gobe. Da se ne bi okusi mešali med sabo, poleg tega kisle jedi neprijetno razmočijo sir in salame, vloženo zelenjavo postrežemo na posebnih krožnikih ali v skodelicah, najbolje vsako posebej. Prav tako na ločene krožnike naložimo svežo zelenjavo, na primer čebulo, papriko, kumare in paradižnik, tudi korenje in zeleno. Nekaj zelenjave uporabimo za okrasitev mesnin in sirov, najbolje tako, ki vsebuje malo vode, na primer koščke sveže paprike ali korenje, narezano na kolobarje ali paličice. Dodamo tudi na četrtine narezana trdo kuhana jajca. Če imamo pri roki tudi sadje in oreške, pa bo pojedina popolna.

Ob belega do rženega

Če imamo malce več časa, pa seveda sestavin in spretnosti, na hitro pripravimo nekaj okusnih namazov. Za osnovo vzamemo skuto, grški jogurt ali stročnice. Kdor ima za sabo študentske dni, se gotovo spomni okusnega, preprostega in poceni namaza iz skute in tune v konzervi. Iz skute lahko pripravimo tudi odlične zeliščne namaze, dodamo ji nasekljano čebulo ali česen, drobnjak in peteršilj, odlična je, če jo pokapljamo z bučnim oljem. Podobno pripravimo namaze iz grškega jogurta. Iz konzerve fižola v zrnju ali čičerike pričaramo veganski namaz. Stročnice zmečkamo z vilicami ali zmeljemo v blenderju ter dodamo sesekljana zelišča po okusu, denimo česen, peteršilj, čebulo ali drobnjak. Če je namaz pregost ali presuh, dodamo malo olja.

Seveda ne pozabimo na kruh. Sproti tekne bel kruh, francoske štručke in podobno, če želimo zalogo za kak dan vnaprej, pa kupimo obstojnejše vrste, na primer rženega, črnega ali ajdovega.

Besedilo: A. K.

Fotografija: Thinkstock

Poskusite še: Punč s črnim vinom