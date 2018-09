Kaj iz kuhinje ne spada v kompost

Kompostiranje je v osnovi preprosto: kar je naravnega izvora, gre lahko na kompost. A obstajajo izjeme.

1. Čajne vrečke

Čajni lističi in kavna usedlina so primerni, a to ne velja za čajne vrečke, ki lahko vsebujejo sintetične dodatke, težko razpadejo in slabšajo kakovost komposta.

2. Lupine citrusov in čebulni olupki

V lupini citrusov in čebulnih olupkih je prisotna kislina, ki škodi v kompostu prisotnim mikroorganizmom ter deževnikom in tako zavira spreminjanje odpadkov v bogat dodatek zemlji. Če jih boste dodajali občasno, ne bo škode, večje količine pa raje odvrzite v zbiralnik za biološke odpadke.

3. Pekovski in mlečni izdelki

Če boste kruh, kekse, pecivo ali testenine dodajali kompostu, boste privabili neželene goste. Enako velja za mleko in mlečne izdelke, ki med razpadanjem oddajajo neprijeten vonj.

4. Olje in riž

V olju prisotne snovi negativno vplivajo na vlago in mikroorganizme v kompostu, riž ustvarja odlične razmere za razvoj mikrobov, ki negativno vplivajo na kakovost komposta in zavirajo rast vanj posajenih rastlin.

5. Meso

Dodajanje ostankov mesa in rib ni priporočljivo; zaradi vonja so pravi magnet za živali, od glodavcev do mačk iz soseščine.

6. Orehi

Medtem ko drugi lupinasti plodovi in njihove luščine niso sporni, pa za orehe to ne drži. V njih prisoten juglon je strupen in škodljiv za nekatere rastline, zato jih ni primerno odlagati na kompost.

Besedilo: Mateja Florjančič

Fotografija: Thinkstock