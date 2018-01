Kaj nam telo sporoča s hrepenenjem po določenih živilih?

Želja po določeni hrani lahko pomeni pomanjkanje nekaterih snovi v telesu.

Gotovo ste se že kdaj zalotili v želji po točno določenem živilu, ki ste ga malodane občutili že na jeziku. V angleškem jeziku ta občutek opisujejo z besedo ‘cravings’. Gre torej za hrano, po kateri dobesedno hrepenimo. Hrepenenja pa ne sprožata le naša lahkota ali požrešnost – določene želje lahko sporočajo tudi pomanjkanje nekaterih snovi v našem telesu. Prisluhnite mu, a pazite na zdrave odmerke.

Burgerji

Kadar vam zadiši meso, sploh če običajno niste preveč navdušeni nad mesnimi jedmi, lahko vaša želja pomeni primanjkljaj železa ali cinka v krvi. Takrat si je dobro privoščiti sočen kos govedine, seveda pa z vnašanjem živalskih maščob ne pretiravajte.

Bomboni

Vsakemu kdaj pade sladkor, a če si konstantno želite vnos sladkorja, morda pomeni, da je vaše telo izčrpano. V tem primeru bolj kot bombon potrebujete kakovosten počitek, saj boste z vnašanjem sladkorja telesu le povzročili nihanje ravni sladkorja v krvi. Vsekakor pa vam bo v tem primeru pomagalo sadje.

Sir

Želja po siru vas bo najverjetneje prevzela takrat, ko se odločite za dieto z manj maščobami. Sir jih namreč vsebuje veliko, in kadar vaše telo občuti pomanjkanje, vas bo verjetno nagovarjalo k nakupu pice, toasta ali sirovih testenin.

Kitajske jedi

Čeprav se znanstveniki z željo po hrani iz kitajskih restavracij ne ukvarjajo preveč, lahko na to temo najdemo celotne forume. Zaradi močnega okusa hrane je najbolj logično predvidevanje, da nam takrat manjka soli, to pa se zgodi, kadar je naše telo dehidrirano. Kadar vam torej zadiši mongolsko meso, telesu najprej postrezite s kozarcem vode.

Čokolada

Da čokolada sprošča hormone sreče, so dokazali že znanstveniki, zato jo naše telo želi, kadar se dolgočasimo, žalostimo ali utapljamo v delu. Kljub pozitivnim lastnostim pa kaj hitro lahko pomalicate celotno tablico, ki je precej kalorična, zato pazite, da si, kadar si jo zaželite, postrežete le z nekaj koščki.

Ocvrt krompirček

Z željo po mastnem ocvrtem krompirčku vam telo sporoča, da ste v stresu. Z mastnim obrokom želi nadomestiti manko spanja ter želodček nasititi s težkim obrokom, ki bo dolgo časa ostal v telesu.

Testenine

Testenine so prava zakladnica energije in vaše telo bo še posebej v zimskem času želelo poseči po njej. V tem obdobju namreč potrebujemo več energije, da ohranjamo toplo telo, in takrat nam na pomoč lahko priskočijo tudi testenine.

Coca-cola

Sladke mehurčke si po navadi zaželimo, kadar smo dehidrirani ali utrujeni, coca-cola pa zaradi svojih sestavin velikokrat pomirja tudi preveč natrpan želodec. Kadar ste polni mastne hrane, si boste zaželeli nekaj malce bolj ‘agresivnega’, da bo vaše telo rešilo občutka napetega trebuha.

