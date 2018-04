Kako izbrati najboljše šparglje

Na trgovskih policah so že, nestrpno pa pričakujemo tudi že lokalen pridelek.

Verjetno ste v trgovini ali ponekod na tržnici že opazili zelene šopke špargljev, ki čakajo, da jih umešate v prve pomladne jedi. Če ste nad njimi navdušeni vsaj pol toliko kot mi, berite dalje.

Sveži šparglji se odlično podajo k jajcem, rižotam, mesu in testeninam, vsebujejo pa tudi lep odmerek vitaminov. S sto gramov špargljev boste v vaše telo namreč vnesli celotno dnevno potrebo po vitaminu K, vsebuje pa tudi lepo zalogo vitaminov A, C, E in B-6 ter železa, kalcija in vlaknin. In ker so tako dobri za vaše telo, se jih morate to sezono absolutno naučiti pripraviti pravilno. Do maja, ko vam bomo postregli z najboljšimi recepti naših bralcev, imate ravno dovolj časa, da se založite z zares dobrim pridelkom.

Kakšne kupiti?

Seveda sveže! V njih boste najbolj uživali, če si boste privoščili divje, nabrane na Primorskem in v Istri. Njihov okus je namreč bolj aromatičen od tistih, ki jih uvozijo z druge polovice sveta. Seveda pa so tudi ti boljši od vloženih, ki največkrat pripotujejo s Peruja.

Ko se boste odločali, kateri šopek bi izbrali, naj vam svetujemo, da so najboljši takšni, katerih barva je najbolj živahno zelena, njihovi vršički pa so še rahlo zaprti in ne cvetoči. Preverite tudi špargljeva stebla, ta namreč ne smejo biti posušena in trda.

Naj opozorimo tudi na velikost. Ta ne pomeni nujno zrelosti šparglja, saj je odvisna od posamezne vrste. Za hitro sotiranje izberite tanjše, če pa jih nameravate skuhati in iz njih pripraviti juho, se bodo odlično odrezali debelejši. Prav tako bodo drugi boljši tudi popečeni na žaru.

Kako jih pripraviti?

Najprej jih operite. Kot smo se do sedaj verjetno že navadili, je kot vso zelenjavo in sadje potrebno tudi šparglje dobro umiti. Če so debeli, bodo boljši, če jih olupite – najbolje, da uporabite kar lupilec za krompir. Nato odstranite »olesenel« spodnji del, saj nihče ne bo navdušen, če bo med jedjo trdo zagrizel vanj. Kako veste, kje ga odstraniti? Špargelj nežnoupognite in odlomil se bo ravno tam, kjer se mora.

Pomembno je tudi, da jih ne razkuhate. Pomagajte si z vilico, ki jo zapičite v steblo. Najbolj priporočamo, da jih skuhate al dente, sicer pa je na vas, kakšne imate najraje. Če se jih odločite speči v pečici, bo njihov okus najbolj aromatičen – pripravite jih tako, da jih preprosto položite na pekač, obložen s papirjem za peko, poškropite z oljčnim oljem in dodajte malce soli ter pecite pri 200 stopinjah Celzija približno 15 minut.

Sicer pa jih lahko pripravite tudi na druge načine. Kuhanje na pari bo trajalo približno 5 minut, sotiranje 7, peka na žaru pa dobrih 10 minut.

Uživajte v spomladanskih grižljajih!

