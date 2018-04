Kako očistiti žar

Pa smo dočakali toplo vreme. Kdo bo otvoril sezono žara?

Večina še vedno peče na žaru predvsem v toplih mesecih, zato se na čez zimo pozabljenem pripomočku nabere nesnaga. Ste tudi vi odlašali od zadnje uporabe? Ta sončni vikend je kot nalašč, da zamaščenim rešetkam pokažete, kdo je glavni. Da pa se boste tega lotili brez večjih zapletov, smo poklicali Mateja Stipaniča (CustomGrill), ki ste ga lani spoznali na našem pikniku z žar mojstri in ki nas je naučil že marsikaj o peki na žaru. Pričakovali smo, da nam bo postregel s serijo trikov in naštel nešteto pripomočkov, ki si jih moramo v poplavi žar opreme nujno zagotoviti za zgleden rezultat. A smo se zmotili. Vse skupaj je zelo preprosto.

»Pri čiščenju žara se delimo na tiste, ki ga obsesivno čistijo in polirajo po vsaki peki, in tiste, ki se s tem sploh ne obremenjujejo. No, sam sem nekje vmes. Vsekakor je potrebno vsak žar znotraj očistiti dvakrat do trikrat na sezono, moramo pa se zavedati da nikoli več ne bo tako lep, kot je bil prvi dan,« pravi Matej. Ne zveni hudo, kajne?

Ne pretiravajte z drgnjenjem rešetk

Stipanič, ki ima doma kar 12 primerkov (si to sploh lahko predstavljate!), za čiščenje notranjosti in tudi zunanjosti ne glede na tip žara uporablja (in priporoča tudi vam) razmaščevalec (recimo detergent za posodo ali razmaščevalec v spreju), vročo vodo in gobico. Opozarja, da je potrebno vse ostanke maščobo in hrane odstraniti, saj če žara dolgo ne uporabljamo, se na njem začne razraščati škodljiva plesen. Pri čiščenju maščobe pa je malce drugače, ko žar uporabljamo pogosto.

Pri žarih na oglje je potrebno redno odstranjevati pepel in manjše ostanke oglja, pove, pri čiščenju rešetk po vsakokratni peki pa priporoča zgolj uporabo vroče vode in žičnate gobice. »Ni pa prav nobene potrebe po drgnjenju rešetk do bleska, ker nam ravno ti sloji zapečene maščobe preprečujejo sprijemanje mesa na rešetko med samo peko.« Čist žar je lep žar, je mnenja Matej, a malce »patine« pa vendarle mora imeti.

Fotografija: Thinkstock, Tomi Lombar