Kako stepemo beljake v popoln sneg

Sneg iz beljakov je pogosto pomembna sestavina receptov za pripravo sladic. Pripraviti ga je zelo preprosto, o kakovosti, to je o trdoti, odločajo malenkosti, ki jih mimogrede spregledamo.

Zakaj se mi beljaki ne strdijo?

Gotovo se vam je že zgodilo, da se kljub dolgotrajnemu stepanju beljaki preprosto niso strdili. Razlogov je lahko več, najpomembnejša pa je dosledna higiena. To pomeni, da mora biti skleda, v kateri delamo sneg, povsem čista, ne smemo uporabiti na primer tiste, v kateri smo mešali rumenjake in jo potem le na hitro oplaknili. Prav tako morajo biti čiste metlice za stepanje, rumenjak pa moramo ločiti tako, da ne bo v beljaku nobenih rumenih sledi.

Tehnika

Moja soseda, ki je bila še pri osemdesetih odlična kuharica, je zmeraj poudarjala, da je treba beljake stepati z ročno metlico. Obvladala je celo z vilicami, za kar pa je treba že malce več spretnosti. Najbolj preprosto je z mešalnikom, pri čemer začnemo s srednjo hitrostjo in jo stopnjujemo do najvišje. Pri tem metlice pomikamo sem ter tja po skledi.

Trd sneg ni vedno zaželen

Za različne jedi potrebujemo različno trd sneg, zato ga pazljivo stepamo do različnih stopenj. Za biskvit ali omleto na sme biti pretrd, stepamo ga toliko časa, da ostane na metlici, ko jo izvlečemo. Za rižev ali kateri drug narastek pa mora biti tako trd, da ga lahko režemo z nožem, in če obrnemo skledo navzdol, ne sme pasti ven.

Za stepanje najboljši stari nekaj dni in sobne temperature

Nekateri sicer prisegajo, da se beljaki najbolje stepejo, če so mrzli, vendar slaščičarji zatrjujejo, da je bolje uporabiti segrete na sobno temperaturo. Da bi to dosegli, jajca vzamemo iz hladilnika vsaj pol ure pred uporabo. Razbijemo pa še mrzla, saj se tako beljak in rumenjak lepše ločita. Za sneg tudi niso dobra povsem sveža, stara naj bodo vsaj tri dni.

Obstaja še kup trikov, ki naj bi pripomogli k boljšemu stepanju beljaka. Tako lahko dodamo nekaj kapljic limonovega soka ali kisa, ščepec soli ali žličko sladkorja. Vsak, ki se snega loti večkrat, pa ima tako ali tako svoj recept in svoje skrivnosti. Stepeni sneg moramo porabiti čim prej, sicer se lahko sesede. Med stepanjem v beljake namreč vtepemo zrak in ta bo sčasoma iz snega začel uhajati, takrat se začne sesedati. V takem primeru mu dodamo žličko sladkorja, ga na hitro še enkrat stepemo in nemudoma uporabimo.

Besedilo: Alenka Kociper

Fotografija: Thinkstock