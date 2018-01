Kmalu bomo lahko kupovali čebulo, ki nas ne bo spravljala v jok

V letu 2018 bo manj solz potočenih na račun čebule.

Prehrambena industrija nas iz dneva v dan preseneča z novimi izumi ter takšnimi in drugačnimi novitetami, pred dnevi pa je nemško podjetje Bayer svetu predstavilo prvo čebulo, ki vam bo pri kuhi prizanesla s solzami.

Morda se vam zdi, da gre za nepomembno modno muho, a podjetje pravi, da ‘Sunioni’, kot imenujejo blage čebule, rešujejo težavo, ki vsakodnevno mori kar nekaj prebivalcev sveta. Če boste vprašanje, kako narezati čebulo brez joka, vpisali v Google, vam bo iskalnik postregel s kar 1.1 milijona zadetkov, jokajočo težavo pa rešujejo tudi na youtube-u, kjer so videi s tovrstno vsebino zabeležili že več kot šest milijonov ogledov.

Zakaj pravzaprav jokamo?

Čebula vsebuje hlapljive delce, ki v stiku s tekočino v naših očeh tvorijo žvepleno kislino, ki draži oči, naše telo pa se nanjo odzove s solzami. Običajne čebule postajajo s časom hrambe še bolj pekoče, nova vrsta pa se obnaša ravno nasprotno. Podjetje namreč zagotavlja, da njihov produkt s časom popolnoma izgubi hlapljive delce in takrat, ko zapusti skladišče, oči zagotovo ne draži več.

Sunion čebule pa imajo še eno dobro lastnost. Čeprav imajo enak okus in vonj kot običajne, po jedi v ustih ne pustijo ‘sledi’, kar pomeni, da boste po zaužitju brez težav odšli celo na zmenek.

Predvsem pa je zanimivo dejstvo, da novodobna čebula ni produkt genskega inženiringa. Prvo nepekočo čebulo so se namreč trudili ustvariti že leta 1980 v Nevadi v ZDA, od takrat naprej pa so znanstveniki vneto raziskovali različne vrste, da bi odkrili, katera je najmanj pekoča. Tako so s križanjem ter izločanjem najmanj pekočih po več kot tridesetih letih uspeli vzgojiti vrsto, ki ne draži oči. Kdaj in če bo prisotna na slovenskem trgu, pa še ne vemo.

