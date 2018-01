Zajtrk: Najboljša umešana jajčka z namigi Ane Žontar Kristanc

Preverili in poizkusili smo jih v živo. Anini namigi zares delujejo.

1. Jajca moramo dobro razžvrkljati

Jajca mešamo toliko časa, da ob dvigu vilice gladko stečejo, brez da bi karkoli ostalo na njej.

2. Sol

Bolje, da jajc ne solimo na koncu, saj ta ne bodo enakomerno slana. Ščepec soli je najbolje dodati čim bolj na začetku priprave.

3. Dodajanje tekočine

Če dodajamo tekočino, zadostuje, da enemu jajcu dodamo žlico mleka ali žličko smetane, sicer bo končna jed brez prave teksture, prevodena. Ana svetuje, da namesto smetne raje uporabite žličko masla, na katerem boste jed popekli.

4. Temperatura in ponev

Pečemo jih na srednji temperaturi, najbolje v teflonski ponvi. Ta mora biti ogreta, preden prilijemo jajca.

5. Ne smemo jih prepeči

Jajca so nared, ko so na površini še svetleča. Takrat jih odstavimo in pred postrežbo štejemo do 15. Tako bo jed ostala ravno prav kremasta in sočna.

6. Dodatki

Zelišča vedno dodamo na koncu, saj tako ohranimo njihove hranilne in zdravilne lastnosti. Če pa jih želimo jed popestriti z zelenjavo, to popečemo na začetku, nato prilijemo jajca.

Kaj jesti za zajtrk, da bomo kos vsem izzivom

Jajca so odlično živilo, še kako primerno za prvi obrok v dnevu. Po besedah nutricionistke Mojce Cepuš, ki nam je na Hoferjevem dogodku Jaz imam rad Natur aktiv BIO zajtrk, namenjen promociji zajtrkovanja kot zdravega začetka uspešnega dne, povedala, da razne teorije o škodljivosti jajc ne držijo. Priporočila nam je omleto s porom, tako da bomo že takoj na začetku dneva zaužili še kako pomembno zelenjavo. Tudi ljubitelji kruha naj nimajo slabe vesti, kajti še kako koristno je zjutraj zaužiti polnovreden kos z namazom iz stročnic, recimo fižola. To je tudi kombinacija, ki po besedah nutricionistke dokazano najbolj pripomore pri naših povečanih kognitivnih aktivnostih in pomaga našim možganom, da smo lahko dlje časa zbrani. Izogibati pa se moramo sadnim jogurtom in sladkim kosmičem. Jan Kovačič, kondicijski trener, pa je opozoril na pomen zajtrka pri športno aktivnih ljudeh, saj je pravilna prehrana ključni del fizične pripravljenosti. »Nekatere najpomembnejše vaje pravzaprav izvajamo v kuhinji – ko se odločamo, kaj bomo jedli in ali sploh bomo jedli. Zajtrk, ki da energijo in ugodno vpliva na zmeren dvig glukoze v krvi, je prava osnova za dober trening.«

Zajtrk pa je žal še vedno tisti obrok, ki ga Slovenci prepogosto izpustimo, smo izvedeli na dogodku. A zdrave prehranjevalne navade oblikujemo že v otroštvu in zelo spodbudni so rezultati raziskave, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji, ki kažejo, da se te v zadnjih letih izboljšujejo. Trend kaže, da redno zajtrkuje malo manj kot polovica mladostnikov (45,1 %), kar je več kot pred desetletjem (39,4 %). Najpogosteje zajtrk opuščajo dekleta in starejši otroci (zajtrkuje večji delež 11-letnikov kot 15-letnikov), kar zmanjšuje njihovo pripravljenost na psihične in fizične obremenitve.

Fotografije: Jani Ugrin