Napake pri kuhanju goveje juhe

Ni vsaka juha, ki se skuha, takšna, da bi si zaslužila ugled nedeljske goveje župce.

Ste vedno zadovoljni z rezultatom kuhanja nedeljske klasike? Ponavadi je za slabši rezultat krivo meso, še bolj priročno: mesar vas je opeharil, kajne? No, priznajmo si nekaj napak, ki jih pogosto zagrešimo, ko v lonec padejo sestavine za govejo juho.

1. Meso pristavimo v vročo vodo

Že res, da bo samo meso tako veliko okusneje, juha pa žal ne. Če meso pristavimo v mrzlo vodo, bo ekstrakcija veliko bolj učinkovita, v obratnem primeru pa mesne beljakovine zakrknejo, kar pomeni, da mesni sok in s tem okus ostaneta v mesu.

2. Solimo že na začetku

Podobna zgodba kot pri temperaturi vode. Če bomo vodo, v kateri kuhamo meso za juho, takoj solili, ne bomo dovolili, da bi okus iz mesa priplaval v juho. Solimo proti koncu kuhanja.

3. Pobiranje pene

Marsikdo se sicer ne bo strinjal, češ da tako ne bomo nikoli dobili bistre juhe. Dejstvo pa je, da s pobiranjem penic v lijak mečemo tudi okus. Če bomo juhi dovolili, da se po kuhanju umiri in jo precedili, bo prav tako dovolj bistra, zagotovo pa k temu prispeva tudi jakost vretja, ki ga opisujemo v naslednji točki. Nadvse priročen pa je trik, ki pravi, da juhi dodamo beljak oziroma košček krompirja, ki nase povlečeta maščobo in zbistrita tekočino.

4. Premočan ogenj

Vemo, včasih bi želeli stvari pohitriti, a pri pravi domači goveji juhi to žal ne bo šlo. Če bo premočno brbotala, bo na koncu zelo motna, prav tako pa bo meso precej trdo in žilavo.

5. Juho kuhamo odkrito

Če juho kuhamo odkrito, iz nje izhlapijo dišavne snovi. Nikoli torej ne pozabite na pokrovko!

6. Jušne testenine zakuhamo v juhi

No, ja, res je najenostavneje, a tako smo si želeli bistre juhe, zdaj pa jo dobesedno umažemo z vso moko, ki je na jušnih testeninah. Bolje jih je skuhati posebej, nato pa pred serviranjem dodati v jušnik.

Kar smo v juhi skuhali, zavržemo

Če kosti in slabše meso, ki ga ne pojemo v juhi ali kako drugače, ponovno uporabimo, tako da vse skupaj stresemo v pekač, dodamo nekaj sveže zelenjave in paradižnikov koncentrat ter spečemo, lahko ustvarimo odlično omako. Ko je vse pečeno, zmečkamo z vilicami, zalijemo z malce vina, nato še z vodo in pustimo, da tekočina nekoliko povre. Precedimo in omaka je nared.

Namig Slavka Adamljeta za dvojno močno govejo juho:

– najprej skuhate običajno govejo juho,

– jo precedite,

– enako količino nove sveže nemastne govedine zmeljete in jo dodate čisti mlačni juhi,

– dodate novo porcijo narezane jušne zelenjave in dva beljaka (pobirata maščobo),

– zelo počasi kuhate dve uri in precedite skozi krpo ali vsaj skozi gosto cedilo.

