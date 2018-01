Pet jedi, ki jih lahko pripravite s pomočjo grelnika za vodo

Predvsem takrat, ko je grelnik vaše edino kuharsko sredstvo.

Zamislite si scenarij. Prenočite v hotelu ali hostlu. Predolgo spite. Zamudite zajtrk. Dobra novica, ni še vse izgubljeno! Večina hotelskih sob ima namreč na voljo napravo, s katero si lahko pripravite veliko več kot le vročo pijačo. Grelnik za vodo je namreč precej bolj uporaben, kot si mislite. Z njegovo pomočjo lahko skuhate marsikatero jed in danes smo za vas pripravili pet idej za nujne primere, kadar grelnik nadomešča vaš štedilnik.

1. Trdo kuhana jajca za zajtrk

Nadvse preprost jutranji obrok, za katerega potrebujete le jajce in nekaj živcev. Grelnik napolnite z vodo ter vanjo potopite jajce. Pritisnite na gumb in počakajte. Večina grelnikov se avtomatsko izklopi, ko voda doseže vrelišče, zato ga boste morali priklopiti večkrat. Jajce bo potrebovalo približno 10 minut: za kuhanje bo torej dovolj med pet in osem ponovnih vklopov.

2. Topla kaša za malico

Kaša je vedno dobra ideja, najbolje pa je, da jo lahko pripravite popolnoma po svojem okusu. Kosmiče prelijte z vročo vodo ter kaši dodajte cimet, zmečkano banano, kokosove lističe ali suhe marelice. Bodite kreativni, kašo lahko popestrite s tistim, kar imate pač pri roki.

3. Preprosta rižota za kosilo

Če boste riž stresli v posodo za gretje, boste dejanje kasneje, ko bo čas za čiščenje, obžalovali. Če pa v trgovini kupite takšnega, ki je pakiran v vrečkah za kuhanje, lahko brez težav pripravite preprosto rižoto. Z vrečkami ravnajte podobno kot z jajci, grelnik vklopite večkrat zaporedoma, nato pa riž pretresite v skledico, mu dodajte zelenjavo in začimbe ter prelijte še z nekoliko vroče vode. Voila!

4. Polenta za večerjo

Kdaj ste si nazadnje privoščili polento z mlekom? Preprosta jed je lahko popolna večerja. V grelniku zavrite vodo, s katero boste prelili instant polento. Dobro premešajte, pustite nekaj minut, nato pa prelijte z mlekom. Odlično!

5. Iz vrečke

Seveda se lahko vedno zatečemo tudi k že pripravljenim obrokom. Juhe in rezanci iz lončka, kjer sestavine le prelijete z vročo vodo, bodo gotovi v le nekaj sekundah, če pa imate pri roki skodelice, lahko uporabite tudi jedi iz vrečke. Seveda slednjih zaradi aditivov ne priporočamo za redno uživanje, a kadar je nuja, trebuhov nikakor ne smemo pustiti lačnih.

