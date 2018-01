Pet največjih napak, ki jih ne smete zagrešiti pri poširanju jajc

Da bodo res perfektna!

Poširana jajčka so ena izmed najbolj univerzalnih in priročnih jedi, ki pa se jih marsikdo kar malce boji skuhati. Priprava je namreč nekoliko bolj zapletena kot pri trdo kuhanih jajcih in tudi razočaranje je lahko nekoliko večje, če nam prvi poizkus ne uspe. A brez skrbi, tudi v poširanju lahko postanete pravi strokovnjaki, če se le izognete petim napakam, ki ponavadi ogrozijo uspešen končni rezultat.

Seveda bo potrebne tudi malce vaje, a svež rumenjak, ki se bo razlil po testeninah, solati ali katerikoli drugi jedi, bo poplačal ves trud, da pa boste še korak bližje popolnemu obroku s poširanim jajcem na vrhu, vas v nadaljevanju svarimo pred klasičnimi napakami, ki jih ne smete zagrešiti.

Ne uporabljate svežih jajc

Čeprav rok trajanja obljublja še dolgo uporabnost, morate vedeti, da se nekoliko starejša jajca ne obnašajo enako kot sveža. Starejše, kot bo jajce, več možnosti je, da bo v vodi nastal le žalostno izgledajoč oblaček z neštetimi lovkami in laski. Pred poširanjem raje kupite sveža jajca.

Jajca razbijete naravnost v lonec z vodo

Napaka! Poširana jajca so precej občutljiva jed, pri kateri morajo biti vaše geste kar se da nežne. Direkten pljusk v vodo bo jajce razlil po posodi in od popolne jajčne blazinice se lahko le še poslovite. Namesto tega jajce raje razbijte v posebno skledico ter ga nato, ko bo voda nared, previdno vlijte vanjo.

Voda ni prave temperature

Če boste jajce vlili v prevročo vodo, se bo beljak razlil na vse strani, če pa bo voda prehladna, se bo rumenjak od beljaka ločil. Noben scenarij seveda ni ugoden, zato si moramo zapomniti točen trenutek, ko je voda pripravljena na jajčno družbo. Čas, da jajce zlijete v vodo je tik pred vretjem, torej takrat, ko voda prične rahlo migljati, z drugimi besedami: na dnu posode opazite majhne mehurčke.

Uporabljate posodo neprave velikosti

Ne prevelika ne premajhna posoda ne bosta opravili svoje naloge. Jajca namreč potrebujejo dovolj vode, da se med kuhanjem lahko »gibljejo«, hkrati pa se bodo v prevelikem »prostoru« nepravilno razvlekla. Za poširanje priporočamo ravno prav veliko kozico, torej takšno, v kateri bi na primer pristavili mlečno kašo za dve osebi.

Jajca kuhljate predolgo

Razkuhana poširana jajca niso ravno najboljša, saj že misel na gumijast beljak ter zakrknjen rumenjak ne obljublja veliko. Ravno prav skuhano jajce boste prepoznali po čvrstem beljaku ter toplem, a še vedno tekočem rumenjaku. Za takšnega bo najbolje (ob predpostavki, da je voda prave temperature), da ga iz vode s penovko previdno odstranite po približno 50 sekundah, pišejo na Kitchn.com, a po naših izkušnjah je jajce, ki se ga kuha pod vreliščem, ravno pravšnje po treh minutah. Svetujemo vam, da preizkusite postopek in si ga prilagodite svojim razmeram.

