Pet nasvetov, kako zamrzniti enolončnice, da bodo postale odlično in hranilno kosilo

Enolončnica iz skrinje lahko reši marsikatero pomanjkanje časa, pogreta pa je lahko prav tako okusna kot sveže skuhana.

Pozimi se jedi na žlico res priležejo, hkrati pa nam lahko prihranijo tudi veliko časa. Ker jih ponavadi skuhamo v malce večjih količinah, so nadvse priročne za zmrzovanje. A vse sestavine se v zamrzovalniku ne obnesejo najbolje in če želimo, da bo enolončnica enako okusna, ko jo bomo ponovno segreli, je dobro poznati nekaj trikov.

Za vas smo tokrat zbrali pet takšnih, ki bodo pripomogli, da bo zamrznjena jed enako okusna kot tista, ki ste jo pripravili svežo.

1. Zelenjavo skuhajte na zob oziroma “al dente”

Da se zelenjava ob ponovnem segrevanju enolončnice ne bi popolnoma razkuhala, jo ob prvi pripravi skuhajte na zob. Tako bo tudi takrat, ko jo boste vzeli iz zamrzovalnika in pripravili ponovno, obdržala svoje dobre lastnosti in čvrsto strukturo.

2. Mleko ali smetano dodajte kasneje

Če se le da, mleko ali smetano v juho dodajte šele ob ponovnem segrevanju. Bistra juha bo namreč po zamrzovanju in odmrzovanju postala enaka, kremasta pa bo izgubila tisto pravo teksturo. Če mleka ali smetane torej še niste dodali, ju raje prihranite in dolijte šele takrat, ko bo juha že segreta. Podobno pravilo velja tudi za mleko iz soje ali kokosa, čeprav se praviloma na zamrzovanje odzoveta nekoliko bolje.

3. Testenine skuhajte posebej

Testenine, ki jih boste skuhali, zamrznili in nato ponovno segreli, bodo postale kašaste in razkuhane. Zato enolončnico raje zamrznite in pogrejte posebej, skuhane testenine pa dodajte šele minuto pred tem, ko juho postrežete na krožnik.

4. Zamrznite več majhnih porcij

Enolončnica bo nared veliko hitreje, če jo boste zamrznili v manjših količinah. Priporočamo, da v vrečke ali plastične posodice zapakirate posamezne porcije, saj boste tako lažje odmerili količino, izognili pa se boste tudi neenakomernemu odmrzovanju in občutku, da je pogreta juha nekoliko razkuhana.

5. Dodajte piko na I

Sestavine, ki jih sicer dodate šele nekaj minut pred koncem kuhanja, raje dodajte sveže. Tako bo enolončnica enako okusna, kot če bi jo ravno skuhali. Ko jo odtalite in pogrejete, ji dodajte še zadnjih nekaj zelišč, jo popoprajte in dosolite, če je to potrebno.

Fotografija: Thinkstock

Vir: Kitchn.com