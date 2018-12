Pet novih kuhinjskih trikov, ki jih morate spoznati še pred prazniki

V kuhinji so novi triki vedno dobrodošli, kajne?

Bližamo se koncu leta in čeprav nas je odhajajoče 2018 naučilo marsikaj, novih znanj ni nikoli dovolj. Zato danes ponovno serviramo nove kuhinjske trike, ki smo jih izbrskali, da bodo olajšali kuharijo, pa tudi malce osvežili in popestrili naše kuharske veščine. Mi nismo preverili vseh, zato nas še bolj zanima, kako so se obnesli pri vas.

Mikrovalovna pečica za več soka

V mrzlih dneh boste gotovo oželi kar nekaj limon. Vitamin C je pozimi več kot dobrodošel, zato vam svetujemo, kako ga iz limon iztržiti še več. Slišati je čudno, a deluje: če boste sadež pred iztiskanjem za 20 sekund postavili v mikrovalovno pečico, boste iz njega dobili občutno več soka.

Namočite riž za krajše kuhanje

Rjavi riž je odlična sestavina, a kaj, ko zahteva celo večnost, da se skuha. Dolgotrajnega čakanja se lahko znebite tako, da riž dan prej namočite v vodo kot stročnice. Namesto 45 minut bo tako riž zahteval le 20 minut kuhe.

Bolj zelen pesto

Imate radi bazilikin pesto? Čudovita jed, a kaj ko doma pripravljena kaj hitro izgubi tisto lepo zeleno barvo. Težavo boste rešili tako, da baziliko pred miksanjem blanširate. Tako pesto ne bo postal rjav, temveč bo lepo zeleno barvo ohranil dlje časa.

Sladka smetana in kozarec

Se vam je pokvaril mikser? Ali pa se vam ga le ne ljubi vzeti iz omare? Sladko smetano lahko v manj kot minuti stepete tudi v kozarcu za marmelado. Le vlijte jo v kozarec, dobro zatesnite in mešajte kot barmani v lokalu s koktajli. Smetana je pripravljena!

Obudite kruh

Tale se morda ne sliši prav okusna, a deluje, preprečuje pa tudi, da bi zavrgli odvečne količine kruha, ki se jih rado v paniki nakupi predvsem v prazničnem času. Suho štruco na hitro namočite v vodo, nato pa jo postavite v pečico. Ne le, da bo kruh okusen, kot bi bil svež, tudi dišalo bo po pravkar pečenem hlebčku.

Dozorite banane

Če ste ljubitelji bananovega kruha, veste, da bo ta najboljši, če so banane zrele. Če pa ste iz trgovine prinesli še zelene, bo potreben kak teden, preden bodo pripravljene na peko, kajne? No, na srečo lahko njihovo dozorevanje malce pospešite, in sicer tako, da šop banan še v lupini postavite v pečico na nizko temperaturo. Banane bodo tako pridobile enako sladkost kot v zrelem stanju, bananov kruh pa bo neizmerno okusen!

Fotografija: GettyImages

Vir: Thekitchn.com