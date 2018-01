Po korakih: domače vlečeno testo

Znanja ni nikoli preveč. Zato, korak za korakom do slastnega, še toplega jabolčnega zavitka z domačim testom.

Saj to vendar znamo, boste oporekali prvi. Saj to vendar kupimo, boste zatrjevali drugi. Oboji imate prav. Kaj pa, če se želja po jabolčnem zavitku pojavi v nedeljo popoldne, ko so trgovine zaprte, ali kadar zaradi česarkoli mama/ata/babica/dedek/teta »štrudlja« ne zmore pripraviti, napolitank je že zmanjkalo, lanskih jabolk pa v kleti polna gajbica?

Pa ga razvlecimo

Recept je otročje preprost, razumljivo. Malo moke, malo tople vode, malo olja in ščep soli. Potem eno drobno jajce ali le beljak ali pa jajce kar izpustimo – vse bolj po občutku, da dobimo hlebček prožnega testa. Seveda ne gre brez lepotnega počitka, sicer se ne vleče rado. Potem pa vleči testo, a previdno, da se ne strga. No, tu se kdaj zalomi, ker se včasih zaradi pretirane mehkobe trga, včasih pa ga ne moremo niti razvaljati, kaj šele vleči, ker je pretrdo. Razlika nastane v tem, koliko vode dodamo, katero moko uporabimo, kako dobro smo testo pregnetli in koliko časa je počivalo. Za vlečeno testo je bolje, da ima moka večjih delež beljakovin, zato se najlepše vleče, če izberemo namensko moko. Seveda, vlečeno testo naredimo lahko tudi iz povsem navadne ali celo pirine ali polnozrnate moke. Vsekakor ga dobro pregnetemo, da je voljno, svetleče se, mehko in elastično, kar občutimo pod prsti. Navadno zadošča nekaj minut krepkega gnetenja. Nekateri v testo dodajo še kis ali limonov sok, ki naj ga rahlja, čeprav to sploh ni potrebno.

Testo za zavitek brez težav hranimo v hladilniku kakšen dan

Tako bo celo bolje in laže ga bomo razvlekli, če bo počivalo dlje, vendar ga pred tem vedno ogrejemo na sobno temperaturo, tako da ga na pultu pokrijemo z ogreto pokrovko. Brez težav ga zamrznemo in odtalimo po potrebi. Pred zamrzovanjem je hlebček najbolje naoljiti in šele nato zaviti v vrečko.

Prt ni le staromoden element priprave

Testo vedno razvlečemo na dobro pomokani tkanini: prtu ali stari rjuhi. Brez prta gre le na zelo pomokani delovni površini, prednost prta pa je še to, da se zavitek zvije pravzaprav sam od sebe, le z dvigom enega konca prta, in ravno prav narahlo, saj pretrdo zvit (denimo kakor pri potici) rad med peko poči.

Za štruklje dodamo še jajce

Vlečeno testo v naših krajih največkrat uporabimo za jabolčni zavitek. Takšnega bomo pripravili skupaj, in sicer iz povsem običajne (navadne) bele pšenične moke in brez jajc. Namesto jabolk bomo kdaj drugič izbrali izkoščičene višnje, češnje, sadju dodali skuto, oreščke (mandlje, lešnike, pinjole …), rozine, celo koščke marcipana. Vlečeno testo lahko uporabimo tudi za kuhane štruklje, le da vanj vedno dodamo jajce, sicer med kuho rado razpade. Običajno, le malo debelejše testo uporabimo za burek ali za žepke, ki jih nato ocvremo. Idej brez meja, kar veselo na delo!

Sestavine za testo

250 g moke, 2 žlici olja, 1,5 dl mlačne vode, 1/2 žličke soli

Prirpava

1. Sol raztopimo v vodi. Moko presejemo v skledo, v jamico zlijemo olje in slano vodo (in jajce, kadar delamo štruklje), nato začnemo počasi mešati.

2. Ko dobimo enotno zmes, testo gnetemo kakor kvašeno, da postane zelo elastično, s svetlečo se in gladko površino, za kar potrebujemo kakšnih 5 minut. Testo po želji razdelimo na polovico in oblikujemo dva hlebčka. Iz vsakega bomo raztegnili testo na 1 x 1 meter, le iz enega pa približno dvakrat tolikšno.

3. Hlebček položimo na krožnik, premazan z oljem, po vrhu ga prav tako tanko premažemo z oljem in pokrijemo s skledo ali pokrovko, s čimer preprečimo, da bi se površina testa posušila. Testo naj na delovnem pultu na sobni temperaturi počiva vsaj eno uro, še bolje dve. Če je bilo dovolj mehko, se bo med počivanjem kar malo razlezlo.

4. Dovolj veliko mizo ali pult prekrijemo s prtom in ga dobro pomokamo. Testo zvrnemo na prt, narahlo pomokamo in tanko razvaljamo ali med rokami raztegnemo.

5. Nato začnemo vleči. To storimo tako, da pod testo damo obe roki in nad prsti v zraku testo s hrbtno stranjo rok počasi in previdno vlečemo od sredine proti robu, proti sebi, da dobimo na sredini primerno tanko testo, »skozi katero bi lahko brali časopis«. Druga možnost je, da podložimo eno roko pod sredino testa, z drugo roko nad tisto spodaj pa nežno vlečemo.

6. Na koncu čim bolj tanko razvlečemo še robove, sicer bomo morali pred zavijanjem preveč testa odrezati.

7. Zdaj pustimo testo nekaj minut, da se malce osuši, medtem hitro pripravimo nadev: grobo naribamo jabolka, na maslu svetlo prepražimo drobtine. Polovico ali največ dve tretjini testa do debelejšega roba potresemo z jabolki, maslenimi drobtinicami, cimetom in sladkorjem. Nazadnje vse skupaj, posebno pa del testa brez nadeva, pokapamo s sladko smetano ali raztopljenim maslom, da se testo ne bo zlepilo, ampak pečeno lepo in hrustljavo listalo.

8. Pred zavijanjem debelejši robni del testa odrežemo. Na nadevanem delu malce dvignemo prt, da se začne zavijati v štrukelj.

9. Štrukelj prestavimo na pekač s peki papirjem in ga tanko premažemo z oljem (ali raztopljenim maslom), ki nam je ostal na krožniku. Če je zvit štrukelj predolg za naš pekač, ga narežemo na dolžino pekača; pred tem ga pritisnemo z držalom kuhalnice ali robom krožnika. S tem preprečimo, da bi med peko izgubili preveč nadeva. Pečemo pri 200 stopinjah približno pol ure oziroma toliko časa, da se zavitek zlato rumeno obarva in iz pečice prijetno zadiši.

Preberite tudi: Za štrudelj moraš imeti grif

Fotografija: Thinkstock