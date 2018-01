Kako pripraviti zdravo granolo in nasvet, kako jo približati otrokom

Zdrava prehrana je lahko zabavna.

Pozabite na vse, kar veste o granolah. Sladkor, aditivi, koruzni sirup in drugi sovražniki, ki jih najdemo v kosmičih, kupljenih v trgovini, so preteklost. Najljubšo mešanico si lahko pripravimo kar doma, še najbolje pa je, da svojo shrambo založimo z zalogo domače kombinacije, ki do popolnosti ustreza okusu vaše družine (oziroma drugih sostanovalcev). Tako bodo v granoli lahko uživali tudi tisti, ki so alergični na gluten, arašide ali druge sestavine, ki jih ponavadi vsebujejo kupljena pakiranja.

Torej, na delo.

V veliko skledo zmešajte prav vse, kar vam pade pod roke. Priprava granole je tudi idealna priložnost, da malce prezračite kuhinjske omarice ter porabite ostanke oreščkov, žitaric in drugih živil, ki čakajo na boljše čase. Za osnovo si lahko izberete ovsene kosmiče ter jim primešate rozine in suha jabolka, če se držite brezglutenske diete, pa lahko pripravite mešanico iz ekstrudirane kvinoje, suhih marelic, brusnic, lanenih semen, pistacij in sezama. Skratka, bodite kreativni, mešanici pa na koncu dodajte žlico ali dve medu, ki bo sestavine držala skupaj, razporedite jo po pekaču, obloženem s papirjem za peko. Pecite približno 20 minut, nato vzemite iz pečice, da se ohladi.

Pripravljena mešanica bo gotovo navdušila vaše prijatelje, za zdrave grižljaje pa bodo morda malce dodatne motivacije potrebovali otroci, ki sicer prisegajo na čokoladne kroglice ali podobne sladkorne bombe.

Pomagalo bo, če jih povabite k sodelovanju že pri pripravi, sicer pa jih bo gotovo navdušilo, če boste malce domišljije uporabili pri shranjevanju granole. Omislite si despenzor, iz katerega bodo otroci sami lahko dozirali svoj zajtrk, uporaba nove pridobitve pa jih bo zagotovo navdušila tudi za domače kosmiče.

Nekaj možnosti za shranjevanje smo za vas poiskali spodaj.

Fotografije: Thinkstock, Amazon