Šest idej za fižolove jedi

Torej se jih lotimo kar po vrsti, če drugače ne, s pomočjo nekaterih predlogov, ki sledijo, še bolj pa z lastno zvedavostjo, podprto z zdravo zimsko lakoto. Kljub tej seveda ne pozabimo, da je fižolov več vrst in zelo veliko sort, ki se v jedeh raznoliko obnašajo. Pri nas najpogosteje jemo navadni fižol, ki pa je na žalost v običajni trgovinski ponudbi predvsem kitajskega, deloma tudi kanadskega in argentinskega izvora. Laškega fižola je v prehrani bistveno manj, sploh pa azijskih gostov munga in adzukija. Kadar je le mogoče, se torej zanesimo na domač vir navadnega fižola te ali one sorte, prav tako je okusen fižol makedonskega ali bolgarskega porekla. Z malo raziskovanja pridemo tudi do laškega fižola domorodnega porekla, medtem ko mung in adzuki prihajata na police trgovin samo iz krajev, kjer sta doma.

Glede priprave jedi s fižolom naj velja le opomba glede časa, saj fižol zvečer namočimo v vodi, jo naslednji dan odlijemo, fižol operemo ter skuhamo s svežo vodo. Seveda ob pomanjkanju kakovosti, ki jo imenujemo čas, lahko uporabimo kuhan fižol iz konzerve. Vendar, zakaj bi ga?

Pa še opomba glede fižolovke, to je vode, v kateri smo skuhali fižol. Je bogata s hranili in niti okusa ji ne manjka, zato je ne zlivamo stran, temveč jo uporabimo za pripravo juh, omak, enolončnic in podobnih enostavnih jedi.

1. Beli fižol na neskončne načine

V tem primeru nam gre za to, da skuhan beli fižol popražimo na olju (masti, zaseki, kokosovi maščobi … ) z dodatkom začimb ali zelišč. Zelišča, dovolj je ena sama vrsta ali največ mešanica dveh ali treh, glede na vrsto dodamo na sredi ali na koncu priprave, začimbe pa kar na začetku. Posolimo, in to je že vse. Tudi malo kislega zelja ali repe, bodisi v kuhani ali surovi obliki, se prileže. Nekaj predlogov: peteršilj, majaron, rožmarin, začimbna mešanica za kari, garam masala, kurkuma in tabasko …

Da ne bo recept zaradi številnih možnosti prehudo ohlapen, je tu predlog za zlato rumeno popražen fižol. V ponvi segrejemo priljubljeno maščobo tega ali onega porekla. Dodamo dve skodelici skuhanega in odcejenega belega fižola ter na kar močnem ognju pražimo minuto ali dve. Potresemo z žlico zmlete kurkume, dodamo pol žličke popra in okusu primeren kanec, morda nekaj kancev tabaska. Mešamo minuto ali dve, odstavimo z ognja, posolimo, počakamo, pojemo.

2. Kuhan laški fižol brez dodatkov

Ta vrsta fižola imenu navkljub izvira iz Mehike, kljub temu pa lahko predvidevamo, da je k nam prišel z bližnjega zahoda, torej iz Italije. Sicer je odličen svež, seveda skuhan, bodisi stročji ali v podobi zrelih, vendar prav svežih semen, medtem ko je posušen precej trd in glede uporabnosti podoben bobu. Torej ga namočimo čez noč, naslednji dan vodo odlijemo in ga s svežo skuhamo do mehkega. Še kaj? Kaj? Če kaj, se prileže malo oljčnega olja in kozarec terana. Še več? Za zadostitev naslednje lakote ga popražimo na čebuli. Na masti ali na olju, s presežnimi ocvirki ali brez njih.

3. Hladna fižolova juha z zeljem

Torej neke vrste ne juha ne solata. Fižol skuhamo in fižolovko odlijemo, ampak v skledo, ter pustimo, da se ohladi. Zelje čim tanjše narežemo ali naribamo ter ga damo v skledo s fižolovko; razmerje naj bo ravno pravšnje, da daje vtis goste enolončnice. Posolimo, zabelimo z oljčnim oljem, začinimo s poprom in majaronom, premešamo. Povrhu damo še kak kuhan fižol.

4. Fižolova krema

Po vzoru bližnjevzhodnega humusa, ki temelji na zmleti kuhani čičerki, se našega podviga lotimo takole: kuhan fižol pretlačimo oziroma zmeljemo v kremasto obliko. Fižolovko seveda shranimo in jo po potrebi prilijemo, da bo fižolova krema nekoliko redkejša, podobno kot kisla smetana. Preostanek fižolovke prav tako uporabimo, za to ali ono jed.

Fižolovo kremo posolimo, vendar ne preveč, začinimo z majaronom ali šetrajem, strtim česnom ter zabelimo z bučnim ali oljčnim oljem, če ne kar z ocvirki. Ponudimo jo kot bistveno sestavino zelenjavnega obroka, po možnosti z več vrstami pečene ali dušene zelenjave.

5. Fižlevc

Ta jed izvira s Cerkljanskega, kjer so se vedno znašli in pojedli vse, kar je bilo na voljo, v primeru te jedi fižol in jabolka, in to kar skupaj. Fižlevc tradicionalno pripravimo s svežim fižolom v zrnju in jabolki, v tem letnem času pa seveda uporabimo posebej skuhan in odcejen fižol.

Jabolka narežemo na krhlje ter z malo vode skuhamo, da se zmehčajo. Dodamo kuhan fižol, ki naj ga bo malo manj kot jabolk, in jed zabelimo z maslom ali s prežganjem iz moke in masla, za raziskovalne in še posebno izzivalne namene pa z na maslu zarumenjeno čebulo. Posolimo ali ne.

6. Fižolova sladica

Glede na to, da znajo v jugovzhodni Aziji iz kuhanega fižola mung pripraviti raznovrstne sladice, med drugim tudi sladke kocke, se lahko podamo v negotovo, vendar zagotovo okusno fižolovo smer. Za pripravo tega čudeža je najprimernejši beli fižol te ali one sorte, ki je najčvrstejši, vendar gre tudi s sortami drugih barv.

Kuhan in odcejen fižol zmeljemo kar z lupino vred. Zatem se glede na sladkorno prehransko usmeritev odločimo za sladkor ali namočeno in zmleto suho sadje; najprimernejši so datlji. Zmešamo dve tretjini zmletega fižola in tretjino zmletih datljev. Začinimo (z ingverjem, kurkumo, koriandrom, kardamomom … ) ali ne. Oblikujemo kocke, kroglice ali kakršnekoli oblike že; če je mešanica preredka, jo zgostimo z zmetimi sončničnimi semeni. Izdelke naložimo na pladnje ter damo na suho in zračno, vendar ne pretoplo mesto, da se posušijo. Seveda jih lahko pojemo že prej. Če nam uspe pripraviti presežek sladkih fižolovih prigrizkov, jih po uspešnem sušenju naložimo v steklene kozarce za vlaganje, zapremo ter shranimo na hladnem in temnem mestu.

