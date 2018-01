Šest nasvetov, ki se jih gre držati, ko kuhate za enega

Včasih kuhamo za velike družbe, včasih pa le zase.

Tisti, ki ponavadi kuhate le za eno osebo, veste, da do težav največkrat pride pri nakupovanju sestavin. Živila so namreč velikokrat pakirana za več oseb, odprte paketke in zavojčke pa je potrebno čim prej porabiti. Da neporabljenih sestavin ne zavržemo, moramo tako malce optimizirati svoj tedenski jedilnik ter se posluževati majhnih trikov, ki nam pomagajo dobro in raznoliko jesti, hkrati pa nekoliko prihraniti.

Načrt je ključnega pomena

Čarobne moči tedenskega jedilnika in nakupovalnega seznama nikakor ne gre podcenjevati. Enkrat na teden prečešite svoj hladilnik in shrambo ter ugotovite, kaj imate na zalogi. Razmislite, kaj bi v prihajajočih dneh najraje dali v lonec ter pripravite seznam. Ker predvidevamo, da celotnega pakiranja piščanca ne boste mogli pojesti sami, si v prihajajočem tednu zamislite tri jedi s to sestavino in na ta način načrtujte celoten jedilnik.

Velikih jedi se lotite v začetku tedna

Ko si zaželite jote ali druge enolončnice, je najbolje, da jo načrtujete za ponedeljkov ali torkov obrok. Ker takšne jedi v hladilniku počakajo kar nekaj časa, boste ostanke tako lahko razporedili skozi teden ter jih porabili za malico ali večerjo tudi v sredo ali četrtek.

Izurite se v odmerjanju živil

Koliko gramov riža in koliko testenin pomeni eno porcijo? Koliko listov solate potrebujete za en obrok? Pri količinah si pomagajte z lončki ali tehtnico, tako se boste izognili ostankom posušenih makaronov, ki jih kasneje s težkim srcem zavržete.

Uporabite manjše posode

Odmerjanje bo lažje, če boste uporabljali manjše posode, kuhanje pa bo tudi preprostejše, če za enoporcijsko kosilo ne boste motovilili s tremi ogromnimi lonci naenkrat. Priskrbite si majhno ponev, majhno kozico in manjši lonec, tako bo kuhanje za enega bolj praktično.

Zamrzovalnik naj bo vaš prijatelj

Kar ostane, zamrznite. Porcije zamrznjenih enolončnic, rižot, juh in drugih jedi, katerih okus se v zamrzovalniku ne pokvari, bodo dobrodošla zaloga za dneve, ko se vam ne bo ljubilo sukati po kuhinji.

Na kosilo povabite prijatelje

Kadar si zaželite pečenke, torte ali podobnega kulinaričnega podviga, k sebi povabite prijatelje ali družino. Okusnih grižljajev se bodo zagotovo razveselili, kosilo pa je odlična priložnost tudi za veselo druženje.

Fotografija: Thinkstock