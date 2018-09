Tem konzerviranim živilom se raje izognite.

Ko kuhamo, včasih malce pogoljufamo in si pripravo olajšamo z uporabo konzerviranih živil. Ponavadi s tem skrajšamo čas priprave in si prihranimo pomivanje kakšnega dodatnega lonca, a iskanje bližnjic ni vedno najboljša ideja. Sploh, ko pride do zdravja. Nekatera živila so namreč precej predelana, da lahko dolgo ohranijo okus in obliko, v telo pa si seveda želimo vnesti čim manj aditivov in podobnih snovi, ki nikakor nimajo pozitivnega vpliva na naše počutje.

Spodaj nizamo štiri živila iz konzerve, ki jih chefi nikoli ne bi kupili.

Juha iz konzerve

Ne glede na to, katerega okusa je konzervirana juha, lahko z gotovostjo trdimo, da vsebuje čisto preveč soli. Ne le, da juha tako ne bo imela okusa po ničemer drugem kot slanem; tudi vašemu zdravju ne bo koristila. Prevelik vnos soli namreč zvišuje krvni pritisk, sčasoma pa se boste prevelike količine soli tako navadili, da boste s soljenjem pričeli pretiravati tudi pri drugih jedeh.

Konzervirano sadje

Zakaj bi jedli konzerviranega, ko lahko raje posežete po svežem. Ta ima namreč veliko višjo vsebnost vitaminov in drugih koristnih snovi za vaše telo, poleg tega pa je sadje v konzervah namočeno v sladkano vodo, ki ima precejšnjo vsebnost sladkorja. Če imate sadje vedno radi pri roki, raje kupite zamrznjenega, saj ta ne vsebuje sladkega sirupa.

Gobe

Navadno so v trgovinah na voljo konzervirani šampinjoni, ki so namočeni v slanici, namenjeni za pripravo pice. Takšne gobe bodo ob peki spustile ogromne količine vode ter namočile testo. Priporočamo, da raje kupite sveže gobe (če jih seveda ne nabirate sami), ki bodo poleg tega, da vsebujejo več koristnih snovi za vaše telo, tudi veliko bolj aromatične.

Konzervirana omaka

Podobno kot konzervirane juhe, tudi konzervirani raguji in druge omake za testenine vsebujejo ogromne količine soli ter aditivov. Samo pomislite, meso, ki je v njih, lahko izven hladilnika na pripravo počaka tudi po več let. Če želite pri kuhi omake ubrati bližnjico, raje posezite po konzerviranih paradižnikih, ki se bodo hitro razpustili in pripomogli k odličnemu okusu.

Fotografija: Pixabay