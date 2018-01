Trije triki, kako pametno jesti

Ali ne bi bilo najlažje, če bi nam nekdo v nekaj točkah povedal, kaj naj sploh jemo, da bomo zdravi.

Morda pa se odgovor sploh ne skriva v tem, kaj jesti, ampak – kako. Navajamo tri raziskave, s katerimi se je več ukvarjal svetovni tisk – in ki bi lahko bile kar uporabne!

Hiti počasi – tudi za mizo

V ugledni reviji Journal of Epidemiology so pred časom objavili izsledke razmeroma razsežne raziskave, ki se je v celoti ukvarjala s tem, kako hitro naj jemo, da bo to kar najbolje vplivalo na naš indeks telesne mase. Pri nekaj več kot 3700 moških in 1000 ženskah so ugotavljali, kaj se v telesu dogaja v obeh primerih. Najbolj po­enostavljeno rečeno: stara modrost, da je treba jesti počasi, popolnoma drži. Rečeno strokovno: gastrointestinalni hormoni se drugače odzovejo na počasno, tako rekoč uživaško jedenje kot na basanje in goltanje, kar pomeni, da bodo poskrbeli za kakovosten občutek sitosti. Vsi tisti, ki želijo klinično natančnejšo razlago, jo ponavadi poiščejo v strokovni reviji Journal of Clinical Enocrinology and Metabolism, kjer so objavili tudi podrobnejši članek o tem.

Pogreta pašta je bolj zdrava

Pred časom so novinarji BBC pripravili oddajo o – kuhanih testeninah. Preverjali so, ali je res, da so pogrete – torej ostanki od prejšnjega dne – veliko bolj zdrave in laže prebavljive kot tiste, ki so naravnost iz kadečega se lonca. Ugotovitev? Vse kaže, da je nekaj resnice v tem. Pogrevanje testenin spremeni njihovo strukturo, da postanejo bolj vlakninske, zato jih telo drugače predeluje. Lahko bi celo rekli, da se jih loti na podoben način kot vlakninske zelenjave, ne da bi bile takoj očit­ne spremembe v ravni krvnega sladkorja, kar sicer povezujemo z uživanjem testenin. To pa je še kar pomembno, kajti prav nihanje ravni krvnega sladkorja je krivo, da smo včasih lačni kot volk in se zato bašemo, ponavadi ravno s takimi stvarmi, da nam sladkor znova dvignejo na visoko raven – in smo v začaranem krogu, ki hitro privede do debelosti. S tem vprašanjem se ukvarja dr. Denise Robertson z britanske univerze Surrey, za njene raziskave pa v vrsti stojijo društva za diabetes z Otoka.

Nažiranje – je včasih koristno

Končno! Znanost je dokazala, da tu in tam kakšen obilen obrok, nažiranje po domače, če je po pameti, sploh ne škodi, ampak celo koristi. V znanstveni reviji American Journal of Physiology je bil objavljen prispevek o tem, kaj se dogaja s ščitničnima hormonoma T3 in T4, kadar omejujemo vnos kalorij. Ta dva sta namreč pomembna pri tem, kako deluje naša presnova. Raziskava je pokazala, da je pri omejevanju kalorij omejeno tudi delovanje omenjenih hormonov. Znova preprosto rečeno: če ves čas jeste kot ptiček, ste hormonsko skoraj onemogočeni, da bi sploh porabljali odvečno maščobo. Slaba novica za vse, ki hujšajo na ta način. In dobra, ker pušča priprta vrata za vse, ki se tu in tam pregrešijo: če tu in tam zanihate v čisto drugo smer in se res najeste, bo to znova uravnovesilo delovanje hormonov, ki skrbijo za dobro prenovo. Seveda pa tega ne smete početi kar naprej in tudi telovadba ne bo škodila, kadar se res močno pregrešite.

Fotografija: Thinkstock