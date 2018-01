Trije triki za najboljši mlečni riž

Jed našega otroštva se prikrade v naše misli, predvsem ko iščemo hrano za tolažbo.

Ponavadi ji ne posvečamo posebne pozornosti in si jo pripravimo mimogrede. A če se kuhanja lotimo na način, kot nam priporočata Maja in Jernej, blogerja, ki ju poznamo pod imenom Jernejkitchen, bo mlečni riž dobil nove razsežnosti in se uvrstil na vaš seznam najljubših posladkov.

1. Riž karameliziramo

»Tudi za jedi, ki jih obvladamo, prav pride recept. Tako lahko samo potrdimo, da jo pripravimo odlično, ali pa, po drugi strani, dobimo idejo, namig, kako jo izboljšati, jo narediti še boljšo, zanimivejšo,« pravita Maja in Jernej, ki kot prvi trik predlagata karamelizacijo riža: maslo damo v kozico in ga raztopimo v tekoče, rjavo maslo z vonjem po lešnikih. Dodamo riž in ga rahlo prepražimo. Zalijemo z mlekom in dodamo prerezan vaniljev strok ter ščep soli. Kuhamo na šibkem ognju 60–75 minut oziroma dokler riž ne postane kremast.

2. Polnomastno mleko in riž arborio

Z mlečnim rižem ponavadi povezujemo klasičen okroglozrnati riž, a za res okusno in kremasto različico Jernej predlaga arborio: »Rad imam mlečni riž, ki je polnega okusa, za to pa je potrebno daljše kuhanje in več polnomastnega mleka. Pri takšnem načinu kuhanja se okroglozrnati riž prekuha in ne more vpiti vsega mleka. Arborio pa vsebuje več škroba, se ne razkuha pri daljšem kuhanju in zato dobimo mlečni riž, ki ima teksturo rižote, ne potrebuje dodatnega sladkorja in je fino kremast.«

3. Sadje in kanček sadnega žganja

Mlečni riž postrežemo z vročim sadjem: stresemo ga v kozico, na primer češnje ali razkoščičene višnje, sladkor, limonin sok in kirsch (ali kakšno drugo sadno žganje). Postavimo na srednje močan ogenj, kuhamo 10 minut, tako da se sok zgosti in višnje pokuhajo.

Naslovna fotografija: Thinkstock

