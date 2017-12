Trik, da bo pečenka slastna, pečica pa čista

Res preprosto!

Če ste naveličani čiščenja pečice, so idealna rešitev vrečke za peko. Še zlasti se obnesejo pri mesu, ki, če ga pečemo odkritega, v pečici povzroči največje razdejanje. Uporaba je preprosta, meso začinimo, damo v vrečko in zapremo. Položimo v pekač, na vrhu z iglo naredimo nekaj luknjic, da lahko uhaja para. Meso bo zapečeno in sočno, pečica in pekač pa čista.

Če pa se vam vseeno ponesreči, preverite, kako očistiti pečico brez kemikalij in agresivnih detergentov.

Fototgrafija: Thinkstock