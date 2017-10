Krompir hranimo v hladnem prostoru, da bomo preprečili klitje.

Če imate doma večjo količino krompirja, ki ga ne morete hraniti v hladni kleti ali posebni shrambi, se najverjetneje tudi vi spopadate z nadležnim klitjem. To se pojavi, kadar je prostor, v katerem je shranjen krompir, pretopel. Dobra novica pa je, da je klitje mogoče preprečiti na preprost način, ki so ga poznale že naše mame in babice. Kako? Shranjujte ga v papirnati vrečki v zaboju iz lesenih letev ali košari, medenj pa shranite eno ali dve jabolki. Ta namreč izločajo etilen, plin, ki upočasnjuje rast korenin. Klitja ne bo preprečil za vedno, bo pa krompir vzklil nekoliko pozneje, kot če jabolk ne bi dodali.

Besedilo: A.J.

Nalsovna fotografija: Thinkstock

