VIDEO z Mirjam Grilc: Kako oblikujemo potico

Za zadovoljiv rezultat ni dovolj le dober recept, temveč tudi malce spretnosti pri oblikovanju.

V tiskani OK smo vam minuli vikend že postregli s pisanimi recepti za potico (več jih najdete v nadaljevanju), obljubili pa smo, da vas naučimo še, kako do lepega izdelka. Pri tem nam je pomagala Mirjam Grilc, naša zeliščarka, na katero se še posebno radi obrnemo, ko hrepenimo po novih idejah ali okusih, in nam zaupala še nekaj preprostih trikov oblikovanja potice, brez kakršne koli filozofije, fizike in kemije. V ospredju je le praksa, ki se prenaša iz roda v rod: Zakaj je to tako, smo vprašali Mirjam, ko je potico rahlo zavila s prtičem ali prebodla z leseno paličico: »Zato, ker je tako delala tudi moja babica. In vedno uspe.«

Naučili smo se, da majhne, a včasih neopazne malenkosti, zares pomagajo in olajšajo pripravo, največ pa doprinese vaja, z drugimi besedami: lotiti se je moramo večkrat. Tako kot Mirjam, ki je za nas izdelala štiri nove okuse in potičke mesila, vzhajala ter pekla skorajda kot po tekočem traku, in tako, kot se moramo marsikatere stvari v življenju lotiti večkrat, da pridemo do cilja, ki smo si ga zadali. Poleg malenkosti, ki nam jih je pokazala za video posnetek, pa naša mojstrica priporoča, da si zapišemo za uho: »Ko pečete potico, si zanjo vzemite čas, ne hitite in ne bodite slabe volje.« Mi pa vas pri tem spodbujamo: če slučajno omahujete, ali se zadeve lotiti, polagamo na srce, da smo lahko prav vsi mojstri svojih kraljveskih potic. Pravil in trikov je nešteto, prav tako resnic o peki te slovenske dobrote. Poskusite z našo različico, morda je prav ta tista, ki bo vaša najljubša.

Kateri so koraki oblikovanja potice?

1. Pripravimo podlago: na prt položimo kuhinjsko krpo, ki nam služi kot orientacija pri valjanju dolžine in širine potice. Krpo pomokamo.

2. Testo razvaljamo v obliko pravokotnika na debelino 3 mm.

3. Nadev namažemo od roba do roba.

4. Pripravimo potičnik: dobro ga premažemo z mešanico iz moke in olja.

5. Potico zvijemo s pomočjo prta. Zvijati začnemo na krajši stranici, zato da je potica znotraj dovolj zavita in lepa.

6. Konca štruklja odrežemo pod kotom 45 stopinj, tako da se lepo združita.

7. Štrukelj nežno kot dojenčka dvignemo na podlaht in ga tako brez skrbi prenesemo do potičnika. Širši del štruklja in rob naj bosta obrnjena navzgor, ožji pa navzdol.

8. Potico premažemo z razžvrkljanim jajcem in mlekom.

9. Prebodemo jo do treh četrtin globoko: Mirjam odsvetuje prebadanje do dna, kot priporočajo nekateri, saj bo tako manj sočna.

10. Preden pečeno potico zvrnemo iz potičnika, jo moramo dobro ohladiti. Če se nam mudi, si pomagamo tako, da okoli potičnika poveznemo mokro krpo, prav tako jo zatlačimo v luknjo potičnika. Tako bo potica hitreje odstopila.

Video in fotografije: Sonja Ravbar