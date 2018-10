Vse, kar morate vedeti o zamrzovanju sladic

Kako priročno je imeti vedno nekaj hrane na zalogi v zamrzovalniku! Kaj pa, ko si želimo prihraniti čas in olajšati delo pri peki – smemo zamrzniti torto in kaj se bo v zamrzovalniku zgodilo z jabolčnim zavitkom?

Biskvitno in krhko testo

Biskvitno testo, klasični čajni kolači (na primer marmorni), testo za pito in celo piškoti se dobro zamrznejo. Po odmrzovanju bodo ohranili strukturo, ne bodo pa imeli tako hrustljave in krhke skorjice kot pravkar pečeni. Piškote raje oblikujte in jih zamrznite še surove ter jih specite, ko si zaželite svežih.

Želatina

Sladic, ki vsebujejo želatino, nikar ne zamrzujte. Ledeni kristali, ki ob tem nastanejo, namreč poškodujejo kemijsko strukturo želatine. Zamrznjena panakota in ostale sladice z želatino tako izgubijo svojo čvrstost in se ob odmrzovanju povsem razlezejo.

Sufleji in sladice z mehko sredico

Nekatere sladice imajo mehko sredico ne zaradi nadeva ali polnila, ampak zaradi visoke vsebnosti jajc, masla ali čokolade v testu ter krajšega časa pečenja. Tako testo ob robovih, kjer je pečeno hitreje, postane bolj podobno biskvitu, v sredini pa je še vedno kremasto. Takšni so na primer čokoladni sufleji s tekočo sredico, ki so popularni v zadnjih letih, nekatere verzije browniejev in podobno. Takšne sladice vsekakor ne spadajo v zamrzovalnik, saj jim odtajanje ne bo vrnilo mehke sredice. Pri suflejih, ki jih bomo tako ali tako postregli sveže pečene, lahko čas prihranimo tako, da jih pripravimo vnaprej, nato pa surove za kakšen dan shranimo v hladilniku in spečemo, ko jih potrebujemo.

Listnato in paljeno testo

Pri surovem listnatem testu se zamrzovanje zelo dobro obnese. Tudi v trgovinah se listnato testo najpogosteje prodaja zamrznjeno, prav tako pogosto vidimo že pripravljene, a še ne pečene sladice iz takšnega testa, na primer sadne zavitke ali rogljičke. Kaj pa, ko je listnato testo že pečeno? Morda presenetljivo, a tudi odmrznjene tovrstne pečene sladice so lahko skoraj tako dobre kot pravkar pripravljene. Zamrznemo jih sveže pečene in ohlajene. Če gre za manjše kose peciva, na primer rogljičke, zamrzujemo vsakega v svojem paketu, dobro zaščitene pred vlago. Ko jih želimo odmrzniti, jih še zamrznjene postavimo v ogreto pečico (160 do 180 °C) in grejemo približno 5 minut.

Podobno lahko naredimo s paljenim testom, ki ga uporabljamo za princeske in eklerje. Te lahko nabrizgane na pladenj na hitro zamrznemo in jih nato v neprodušni posodi shranimo v zamrzovalnik. Ko jih želimo speči, jih še zamrznjene postavimo naravnost v ogreto pečico. Lahko pa jih – na enak način kot listnato testo – spečemo, zamrznemo in nato odtajamo v pečici na visoki temperaturi.

Kvašeno testo

Tako kot lahko v zamrzovalniku za nekaj mesecev shranimo kruh, lahko zamrzujemo tudi drugo testo, pripravljeno s kvasom. Sveže pečeno potico ali krofe ohladimo, nato pa dobro zaščitene pred vlago zamrznemo. Odtajane lahko na hitro še malo pogrejemo v pečici, da jim povrnemo nekaj prvotne hrustljavosti.

Cheesecake

Klasični, torej pečeni cheesecake se presenetljivo dobro obnese tudi v zamrzovalniku. Najlažje ga je zamrzniti kar v pekaču, saj se tako izognemo lomljenju. Po nekaj urah pekač odstranimo, cheesecake pa dobro zaščitimo pred vlago in postavimo nazaj v zamrzovalnik. Odmrzujemo ga vedno v hladilniku.

Nadevi in prelivi

Čeprav se nekatere kreme, na primer smetanaste, dobro zamrzujejo, ob tem lahko precej spremenijo teksturo. Raje kot da zamrznete že narejeno torto, zamrznite le biskvit, kremo pa pripravite, ko jo potrebujete. Prav tako so različni drugi nadevi ter prelivi, glazure in sadje zagotovo boljši sveži: če ni nujno, da jih zamrznete, nadeve in kreme pripravljajte sproti. Seveda pa se v nekaterih primerih zamrzovanju ne moremo izogniti – na primer, ko želimo sladico preliti s toplo glazuro, saj bi stopila kremo na nezmrznjeni sladici.

