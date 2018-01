Dobro je vedeti!

Če po nesreči razbijemo jajce in se del razlije na tla, madež takoj pobrišemo in pomijemo s toplo vodo in čistilom. Jajčni rumenjak je zelo lepljiv, zato so ga slikopleskarji včasih mešali v apneni pripravek za beljenje, da se je bolje prijelo. Če ga pravočasno ne očistimo s parketa, tvegamo, da bo na njem ostal madež, ki ga ne bomo mogli izbrisati.

Fotografija: Thinkstock