Zgodovinska priložnost: dajte vi novo podobo legendi

To je akcija, s katero se bomo še dolgo važili. Eden od bralcev Odprte kuhinje bo lahko prispeval nov vzorec, novo podobo, nov obraz za emajlirano posodo Emo Novum.

Verjetno ni slovenske kuhinje, kjer ne bi imeli vsaj enega lončka in vsi smo čustveno navezani nanjo. To je tista posoda, ki je z vami že celo življenje: najprej vam je v lončke babica nalivala belo kavo in nadrobila kruh. Morda je bil zraven še emajlirani otroški krožniček. V večjih loncih se je skuhala večina slovenskih nedeljskih župc, da sploh ne govorimo o tem, kak profesionalec še dan danes izpadete z golažem in brodetom, če ga na mizo postavite v znameniti eterni, črni in stalni kot noč.

Potem so nas v nekem trenutku znova navdušile pike in te, iskreno, nikoli niso zapustile našega srca. Vmes smo se navduševali nad poetsko in na žalost verjetno neponovljivo serijo, ki jo je oblikovala Milanka Fabjančič: v glavni vlogi izumrle živalske vrste, njen poklon, njeno čustvo ob tovarni, ki je bila tako prisotna v našem vsakdanjem življenju, pa je že kazalo, da jo prav lahko izgubimo. Ampak nismo.

Emo Novum proizvodnjo emajlirane posode pelje naprej in tako lahko v veliki stari tovarni na obrobju Celja opazujemo proces, ki se zdi malone čudežen: kako iz velike, črne in sive, kovinske in na trenutke zelo glasne proizvodnje na koncu pride nekaj tako ljubkega, kot je rdeč pikast lonček. V naslednjih tednih vam bomo napisati še kak stavek o tem, kako nastaja Emova posoda, ampak to naj bo samo podlaga. Za tole.

Vidite beli lonček in krožnik? Lahko ju krasi vaša dekoracija, vaša zamisel za vzorec, ornament, slikica, nekaj, kar bi razveselilo vas, če bi ga dobili predse. Ali ni to zgodovinska priložnost? Torej: če tako kot mi gojite topla čustva do tega dela zgodovine, do teh posod, ki so z nami desetletja, v najprijetnejših trenutkih našega vsakdana, imate odlično priložnost, da se spodaj na lončku znajde vaše ime. Takole bo pisalo – Dekor: npr. Mimi Novak, Izdelava: Emo Novum. Vmes pa bo še naš logotip in to, sklepamo, vam ne bo zoprno, če nas že radi berete. Če bo vaš dizajn zelo dober, se bodo v Emo Novum resno spogledali s tem, da posode z vašim podpisom dajo v redno proizvodnjo in prodajo, če ne, pa vam bodo izdelali vaš lastni set šesti skodelic in krožnikov. Oboje ima prednosti, obema možnostma pa je nekaj skupnega: občutek, da se vam je zgodilo nekaj posebnega.

Kratka navodila

– Skica, vaša zamisel bo na posodo odtisnjena v črni ali modri barvi, zato razmišljajte o motivu, ki lahko »živi« samo v eni barvi.

– Za začetek si oglejte lonček (po litra) in krožnik (premer 22 cm); skica mora biti velika približno 6 x 6 cm, lahko pa je narejena tako, da se večkrat ponovi.

– Sentimentalni smo: skica naj vsebuje piko, kot nekakšen simbol, spomin in ne nazadnje opomin, kako s kako malo izraznimi sredstvi je mogoče ustvariti močne občutke naklonjenosti.

Kako se prijaviti

Vaše skice boste lahko slikali, na primer kar s telefonom, in naložili v poseben obrazec, ki vas na dnu tega članka. Tam bodo tudi navodila in pogoji sodelovanja v tej akciji, kot je običajno. Če boste izbrali to pot, nujno shranite original skice, za primer, da boste izbrani.

Druga pot je »po starem«: na naslov Odprta kuhinja, Delo, Dunajska 5, 1000 Ljubljana nam lahko v pismu pošljete slikco in vse vaše podatke, pa bomo to do konca akcije hranili v uredništvu.

Čakamo vas do 31. marca: če boste pošiljali po navadni pošti, morate torej poslati v petek pred tem. V tednu po veliki noči bo strokovna komisija izbrala tri najboljše in med njimi zmagovalca. Te bomo predstavili v OK, ki izide 14. aprila in seveda na naši spletni strani.

Pravila natečaja: Nov obraz za emajlirano posodo Emo Novum

I. Organizator natečaja je PODJETJE Emo Novum Mariborska cesta 86, 3000 Celje.

II. Natečaj traja od 23. 2. do 31. 3. 2018. V primeru pošiljanja po navadni pošti mora pošiljka, da pride v izbor, nositi poštni žig z datumom najkasneje 30. 3.

III. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka polnoletna oseba tako, da preko obrazca na dnu tega prispevka ali po navadni pošti na naslov Odprta kuhinja, Delo, Dunajska 5, 1000 Ljubljana pošlje svojo skico (oziroma fotografijo skice za elektronsko prijavo) z motivom v eni barvi (modra ali črna), ki vključuje piko in je velikosti približno 6 x 6 cm.

IV. Postopek izbire dobitnikov

Med sodelujočimi, ki bodo preko spodnjega obrazca ali po navadni pošti na naslov Odprta kuhinja, Delo, Dunajska 5, 1000 Ljubljana, posredovali svojo skico, bo v tednu po veliki noči strokovnakomisija, ki jo sestavljajo dva predstavnika iz podjetja Emo Novum, Karina Cunder Reščič, Mateja Delakorda izbrala tri najboljše in med njimi zmagovalca, čigar ime bo objavljeno na portalu Odprta kuhinja in v tiskani OK.

Nagrada za najboljši dizajn je set šestih emajliranih skodelic in šestih krožnikov, ki so predmet natečaja, s pripadajočim dizajnom in navedbo avtorstva na dnu posode. Emo Novum bo izdelal vsaj en komplet z nagrajenim dizajnom ter nagrado izročil nagrajencu.

Organizator natečaja Emo Novum lahko nagrajeni dizajn po svoji presoji uporablja v svoji proizvodnji. Avtor dizajna se s sodelovanjem v tem razpisu v korist organizatorja natečaja odpoveduje materialnim avtorskim pravicam, zadrži pa moralne, kar Emo Novum zagotavlja z navedbo avtorstva na dnu posode.

V. Prevzem nagrade bo potekal po dogovoru z organizatorjem nagradnega natečaja. Dobitnik nagrade bo obveščen tudi po elektronski pošti.

Dobitnik se bo neposredno z organizatorjem nagradne igre dogovoril o prevzemu dobljene nagrade.

VI. Pritožbe

Reklamacije in morebitne pritožbe v zvezi z izvedbo tega natečaja in prevzemom nagrade rešuje organizator EMO NOVUM.

Izbor nagrajenca je dokončen. Pritožbe niso možne le v primeru podelitve nagrade nagrajencu se lahko pošlje organizatorju natečaja na e-poštni naslov mitja.majcen@emo-novum.si.

VII. Davek

Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado plača organizator natečaja v skladu z veljavnimi predpisi.

