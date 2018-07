Živila, ki jih nikakor ne smete deliti z vašim pasjim prijateljem

Okusni grižljaji so lahko škodljivi za vašega hišnega ljubljenčka.

Če imate doma psička, gotovo veste, kako težko je ostati ravnodušen, ko vas ta izpod mize prosi za kakšen priboljšek od vašega kosila. O tem, ali je prigrizek, ki »pade« z mize vzgojen ali ne, seveda na kulinaričnem portalu ne bomo razpravljali, a ker te dni veliko piknikujemo, z nami pa se veliko družijo tudi naši kosmatinci, moramo opozoriti, da vsa hrana, ki jo uživamo mi, ni najboljša za pasje prijatelje.

Portal Insider je pred kratkim objavil seznam živil, ki jih nadvse radi jemo poleti, nikakor pa niso primerni za psičke, zato spodaj navajamo seznam nekaterih živil, ki jih ni dobro deliti niti s še tako vztrajno prosečimi štirinožci.

Avokado

Avokado vsebuje persin, ki je za štirinožne prijatelje toksičen in čeprav bi z veseljem polizali ostanke guacamoleja, naj ti, raje kot v pasji gobček, romajo v smeti.

Grozdje

Čeprav je videti precej nedolžno, vsebuje snovi, ki škodijo pasjim ledvicam. Prav tako velja tudi za rozine, ki jih raje ne delite z vašimi kužki.

Slanina

Živilo z vašega menija, ki verjetno najbolj diši pasjim smrčkom, za njih žal ni najbolj primerno. Polno je namreč soli, ki bo povzročila neskončno žejo, pogosto uživanje slanine pa lahko sproži tudi alergijske reakcije.

Čokolada

Čokolada je tisto živilo, ki vedno sproža dilemo, ali psom škoduje ali ne. Naj vam povemo, da nikakor ni primerna za pasje ljubljence, saj lahko precej škoduje njihovemu prebavnemu sistemu, prav tako pa velja za sladkor. Držite se torej pravila, da čokolade nikoli ne delite s psom.

Česen

Naravni antibiotik, ki je sicer nadvse zdrav za ljudi, je precej škodljiv za pasje prijatelje. Uživanje jim namreč lahko povzroči slabokrvnost, slabljenje dlesni, srčne težave in celo omedlevico.

Sladoled

Čeprav od občasne oblizane sladoledne paličice ne bo hudega, pogosto uživanje mlečnih izdelkov in sladkorja za pse ni priporočljivo. A ne boste verjeli, obstaja tudi pasji sladoled.

Alkohol

Če se vam je po tleh polilo nekaj kapelj piva, ki jih je urno polizal vaš pes, ni nikakršnega razloga za paniko. Vseeno pa pazite na svoj kozarec, saj merica alkohola na štirinožce vpliva še močneje kot na človeka, hitro pa povzroči tudi omedlevico in bruhanje.

Oreščki

Nekateri oreščki, na primer arašidi, vašim psičkom nikakor ne škodijo in jih z njimi brez skrbi lahko nahranite, vsekakor pa se izogibajte orehom, makadamiji in pekanom. Te lahko ogrozijo pasji živčni sistem in povzročijo povišano telesno temperaturo.

Kava

Poživila, nad katerimi se navdušujemo ljudje, nikakor niso primerna za kosmate štirinožce, zato naj kava ostane v vaši skodelici. Pri psih namreč lahko povzroči divje razbijanje srca in slabost.

Kosti in peške

Verjamemo, da bi vaš pes z veseljem prigriznil ostanke perutničk, a kosti, ki so krhke, se pod močnimi pasjimi čeljustmi zdrobijo in postanejo ostre. Ti se lahko zapičijo v dlesni, požiralnik ali celo sapnik in povzročijo resne poškodbe. Prav tako velja za koščice sliv in breskev. Kakšno govejo kost pa svojemu pasjemu prijatelju od časa do časa seveda lahko privoščite.

