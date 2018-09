Misel na kakovost se začne že pri razvoju izdelka

Prehranski izdelki so danes bolj kot kadarkoli podvrženi strogemu nadzoru kakovosti. In prav je tako. Hrana, ki jo uživamo, zelo vpliva na naše počutje, zato je izjemno pomembno, da v svoje telo vnašamo kakovostno. Tega se zavedajo tudi v Sparu, kjer za kakovost izdelkov lastnih blagovnih znamk skrbijo že od njihovega razvoja.

Ključne so kakovostne sestavine

Odlično večerjo lahko pripravite le, če uporabljate kakovostne sestavine. Podobno je tudi pri izdelkih. Kruh, na primer, bo kakovosten le, če ga bomo pripravili iz najboljše moke, ga ročno zamesili in mu dali dovolj časa, da testo dobro vzhaja. V Sparu o kakovosti razmišljajo že pri razvoju izdelkov. Izbirajo preverjene proizvajalce, ki težijo k izbiri najboljših sestavin, kako izdelke še izboljšati, pa razmišljajo tudi po tem, ko so že na policah. V zadnjem letu so tako spremenili vsebnost sladkorja in soli v številnih priljubljenih izdelkih kakovostne znamke Spar.

Kdo preverja kakovost vaše hrane

Noben vrhunski kuhar večerje ne postavi pred gosta, ne da bi sam preveril, ali hrana ustreza njegovim visokim standardom. Zakaj bi bilo v trgovini drugače? V Sparu za kakovost svojih izdelkov skrbijo v sodelovanju z neodvisnimi strokovnjaki z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki kakovost izdelkov Sparovih blagovnih znamk preverjajo, še preden se ti znajdejo na njihovih policah in v naših košaricah.

Pri preverjanju Spar sodeluje tudi z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Bureau Veritas, Inštitutom za nutricionistiko idr., nad kakovostjo izdelkov pa vseskozi bedi tudi Sparov oddelek za razvoj in kakovost.

Kakovost bi morala biti ključna vrednota vseh trgovcev

Trgovci že dolgo ne ponujajo več le izdelkov priznanih blagovnih znamk. Velik delež njihove ponudbe obsegajo tudi lastne blagovne znamke, zaradi česar bi morala biti kakovost njihova ključna vrednota. SPAR Slovenija je na področju varnosti in kakovosti izdelkov na prodajnih policah že pred mnogimi leti oral ledino. Kot prvi med slovenskimi trgovci se je zavzel za sistemski nadzor kakovosti izdelkov, danes pa znak Odlična kakovost nosi že več kot 1.400 izdelkov Sparovih blagovnih znamk.