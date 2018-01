Na stičišču treh vinorodnih okolišev prepletajo vinske zgodbe

Na pragu Festivala vin Park Wine Stars, ki bo 2. februarja v centru Park v vrhunski enogastronomski dogodek že četrtič zapored povezal 27 odličnih vinarjev, 5 Hitovih kuharskih mojstrov, edinstven zabavni program in številne obiskovalce, ki se na dogodek vedno znova radi vračajo.

Začetek februarja poteka v centru v Park v Novi Gorici že tradicionalno v znamenju vina in kulinarike. Letos že četrtič prirejajo Festival vin Park Wine Stars, ki vsako leto privabi vse več ljubiteljev in poznavalcev enogastronomije z Goriškega, pa tudi od drugod. Letos bo na festivalu svoja vina predstavljalo kar 27 vinarjev iz Slovenske Istre, Vipavske doline, Brd in s Krasa, zadnji trije vinorodni okoliši, ki se stikajo prav v Novi Gorici.

To edinstveno lokacijo Nove Gorice v Parku prepoznavajo kot veliko prednost in so povezanost novogoriškega okolja z vinsko tradicijo vpletli v številne dogodke, ki se tu zvrstijo čez vse leto. Posebej priljubljeni so enogastronomski večeri, na katerih so vinarji zmeraj osebno prisotni in njihova predstavitev vina iz prve roke je zagotovo dodana vrednost. Prirejajo posebne tematske večerje, ki jih začinijo z zanimivimi spektakli ali glasbenimi nastopi, večerje s plesno glasbo … Po obsegu pa izstopata prav Festival vin Park Wine Stars, ki je pred vrati, in poletni Park Wine Party, ki je bolj sproščene narave in se odvija na prostem. Izbrana vina vsakič pospremijo prvovrstne jedi Parkovih kuharjev v restavraciji Tiffany, na večjih dogodkih, kot je tudi prihajajoči Park Wine Stars, pa se jim pridružijo tudi kuharji iz drugih Hitovih restavracij, včasih gostijo tudi mojstre iz priznanih okoliških gostiln.

Novogoriški Park je na zgodbi vina in kulinarike gradil vse od svojih začetkov pred več kot tridesetimi leti, ko je takrat še Park Hotel veljal za eno najboljših zabavišč daleč naokoli. V Park so na plese zahajali predvsem domačini. Ti so tudi zvesti obiskovalci festivalov, vse več se jih odloči za obisk Parka tudi med letom. In prav to je glavni moto Parkovih zaposlenih – poleg igralniških gostov privabiti čim širši krog ljudi, ki iščejo bogastvo okusov ali se preprosto radi družijo s prijatelji ob dobri hrani in vinu. Pri tem ima pomembno vlogo tudi dostopnost cen.

Pogleje, kateri vinarji se bodo predstavili in katere jedi bodo pripravili Hitovi kuharji. In težko se boste uprli enogastronomskemu izletu na Primorsko.



PROGRAM

Restavracija Tiffany, Park, Nova Gorica

4. festival vin Park Wine Stars!

vina 27 priznanih vinarjev iz 4 vinorodnih okolišev

kulinarične mojstrovine 5 Hitovih kuharjev

pod mojstrskim mentorstvom Marina Furlana in Matjaža Šinigoja

Nastopili bodo:

Three steps to Heaven, glasbeni trio

Bonsoir Paris, plesna skupina iz Francije

Andrea Flego, voditelj

Cena vstopnice: v predprodaji 25 €, na dan dogodka 30 € ali 840 točk

Prodajna mesta: www.eventim.si; www.thecasinopark.com; v centru Park, Casinò & Hotel (Privilege točka)

Spremljajte nas tudi v facebook dogodku in na blogu Park Gourmet.