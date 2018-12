Penine – katera je prava zame?

Bi radi izbrali pravo penino, jo postregli s stilom in tako naredili vtis? Ponujamo nekaj nasvetov, da boste z mehurčki naravnost zablesteli.

Penina je zelo priljubljena pijača, saj je odlična izbira tako za posebne priložnosti kot tudi za dopoldanska druženja ob poznem zajtrku ali večer s prijatelji. Še posebno v decembrskem prazničnem času si jo privoščimo večkrat, in če dobro pomislimo, najverjetneje še nobeno silvestrovo ni minilo brez vsaj ene odprte penine. Pogovorno peninam pravimo kar šampanjec, s čimer pa lahko v resnici poimenujemo le peneča vina, pridelana v francoski pokrajini Šampanji. Penine na vsakem dogodku dodajo piko na i in pričarajo imenitno vzdušje. In zakaj se ne bi decembra razvajali in si privoščili malo glamurja?

Vendar – kako pa izbrati pravo penino za pogostitev gostov ali darilo? In kako jo postreči, da boste naredili odličen vtis? Če ne veste, vam bo tale članek pomagal.

PRVA PENINA?

Prva pridelava penečega vina je povezana z imenom meniha benediktinca Dom (Domenico) Perignona, ki je živel v 17. stoletju v Šampanji. Dom naj bi prvi uporabil plutovinast zamašek, ga zavezal in tako preprečil, da bi se odmašil. Ker pa ni vedel, kakšna je prava količina dodanega sladkorja, mu je večina steklenic zaradi previsokega pritiska ogljikovega dioksida popokala. Druga razlaga pravi, da so prvo penino pravzaprav pridelali Angleži. Kakorkoli, ne glede na to, ali je bil Dom Perignon prvi ali ne, je zaslužen za kar nekaj pomembnih ugotovitev, ki so pripomogle k nadaljnjemu razvoju penin. Svojih raziskav ni pripeljal tako daleč, da bi omogočil pridelavo šampanjca v večjem obsegu, vendar ga kljub temu lahko upravičeno štejemo za očeta penečega vina.

CHARMAT ALI KLASIČNA PENINA?

Klasične penine so praviloma dražje, saj nastajajo najmanj dve leti. Drugo vretje namreč poteka v steklenici, kjer je penina ves čas v stiku z usedlino. Takšne penine imajo kompleksnejšo aromo in fine mehurčke in so zato morda bolj primerne za zahtevnejše poznavalce. Pri metodi »charmat« pa nastane penina v šestih mesecih v posodah iz nerjavnega jekla in je zato cenovno ugodnejša, praviloma sadnih not in lažje razumljiva. Izbira je torej odvisna od vašega »proračuna« in profila gostov oziroma obdarovancev. Po kateri metodi je bila penina prijavljena, lahko preberemo na njeni etiketi, zato si pred nakupom vzemimo nekaj minut in se ji posvetimo.

KAKO POSTREŽEMO PENINO?

Peneča vina morajo biti močno ohlajena, praviloma jih postrežemo pri 6 do 8 °C. Tako bodo najbolje prišle do izraza pozitivne lastnosti. Preden penino začnemo odpirati, preverimo, ali imajo vsi gostje ustrezne kozarce. Navadno jo postrežemo v visokih, elegantnih kozarcih z dolgim pecljem, vedno bolj priljubljeni pa postajajo kozarci iz »starih časov« – ploski pecljati nizki kelihi. Če je mogoče, naj imajo nekoliko raskavo dno, ki pospešuje sproščanje mehurčkov. Pri točenju se steklenica nikoli ne dotika ali celo naslanja na kozarec. Tega med točenjem držimo poševno in ga ne napolnimo prav do vrha, ampak do dveh tretjin. Boljša, kot je penina, bolj drobni so mehurčki in dlje časa se ohrani značilna pena. Penino vedno postrežemo kot aperitiv, saj pripravi brbončice na okušanje hrane, lahko jo postrežemo samo ali pa s prigrizki. Ob sladici ponudimo le sladke penine.

KAKO ODPREMO STEKLENICO KOT PROFESIONALCI?

Najprej odvijemo folijo, nato previdno odvijemo še mrežico, vendar je še ne snamemo. Steklenico z eno roko držimo pod kotom 45˚, z drugo pri tem previdno odstranjujemo zamašek in kapico. Če pri tem ne povzročimo poka in polivanja, ampak samo tihi ssssss, je steklenica pravilno odprta. Pozorni bodimo, da je ves čas odpiranja grlo stran od gostov, da jih ne poškropimo ali zadenemo s čepom, če nam stvar uide izpod nadzora.

TRKANJE S KOZARCI – DA ALI NE?

Čeprav so mnenja o trkanju s kozarci deljena, naj se s penino ne bi trkalo. Enologi namreč pravijo, da jo s tem vznemirjamo, saj presekamo tok mehurčkov, s tem pa ji odvzamemo velik del čarobnosti in slovesnosti. Torej, le privzdignemo kozarec, pogledamo sogovornika v oči in si zaželimo vse najboljše v prihajajočem letu.

