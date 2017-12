Zdravo v vaši kuhinji: vsestranskost kokosove maščobe

Nežen vonj kokosa imamo radi na svoji koži, ustnicah, laseh, zato telo negujemo s kozmetičnimi izdelki, izdelanimi iz njega. Kokosovo olje je primerno tudi za nego dojenčkov. Vse bolj pa si utira pot tudi v naše kuhinje.

Za pripravo sladic, kot so na primer priljubljene kokosove kroglice, že od nekdaj uporabljamo kokosovo moko, zdaj pa v kuhinji vse pogosteje posežemo tudi po kokosovi maščobi, s katero nadomeščamo druge maščobe.

Maščoba ali olje?

Za to živilo zasledimo dve poimenovanji, »maščoba« in »olje«. Morda se sprašujete, v čem je razlika. Odgovor je: razlike ni. Poimenovanje je v resnici odvisno od stanja, v katerem je živilo. Po navadi ga kupimo v trdni obliki, takrat ga imenujemo maščoba. Ko se pri 24–26 °C stali, pa mu rečemo olje. Zanimivo (in logično) pa je, da se poimenovanje razlikuje tudi od države od države. V toplih krajih, kjer so temperature višje in je v tekoči obliki, je torej olje, v krajih s klimo, podobno naši, pa je tudi na sobni temperaturi še vedno trdno, maščoba.

Zdravilne lastnosti

Kokosovo maščobo pridelajo s stiskanjem posušenega plodu kokosa. Tako nastane deviška maščoba, ki vsebuje največ koristnih snovi in ima največ zdravilnih lastnosti. Pospešuje metabolizem, ščiti pred boleznimi, vpliva na rast dobrih bakterij, ugodno vpliva na srce in ožilje, neguje kožo in lase, hkrati pa pripomore k izgubi odvečne teže oziroma ohranjanju vitke postave, saj ne redi, maščobe, ki so v njej, se nemudoma pretvorijo v energijo, naš organizem pa dlje ohrani občutek sitosti.

Možnost uporabe v kuhinji

Ker je kokosova maščoba veliko bolj odporna na visoke temperature kot katera druga, je primerna tako za praženje kot tudi pečenje in cvrtje. Njen okus je nevtralen, zato jo lahko uporabimo pri pripravi slanih in sladkih jedi, od ocvrtega jajca do pečenega piščanca, mesnih in ribjih jedi, lahko si jo dodate v kavo ali jo vmešate v testo okusnih sladic. Priporočeno je, da jo hranite v suhem, hladnem in temnem prostoru, katerega temperatura ne presega 10 °C. Tako bo vse svoje lastnosti ohranila celih 12 mesecev.

Naslovna fotografija: Thinkstock