Pohane šnite z lisičkami

Tokrat v slani različici.

Da bomo prebrano o porabi starega kruha lahko udejanjili, nam je Ana Šušteršič iz Hiše kulinarike Jezeršek postregla z zelo dišečim receptom: »Pohane šnite so se razvile v času, ko kruha ni več primanjkovalo, vendar je bil spomin na pomanjkanje tega živila še vedno živ. Gospodinje so bile kreativne in so iz njega ustvarile bogato jed za otroke in druge družinske člane. Pohane šnite so v mleko in jajca potopljene kruhove rezine, ocvrte v olju. Običajno so jih nato bogato potopili v kristalni sladkor in zraven postregli jabolčni, rabarbarin ali češpljev kompot. Tako so marsikomu ostale kot nostalgičen spomin na boljše čase.«

Ana je tokrat pripravila slano izvedbo pohanih šnit in jih nadevala s praženimi lisičkami, ki pridno rastejo po naših gozdovih, vi pa z nabiranjem skrbite za zdravega duha v zdravem telesu.

Sestavine

(za 4 večje kose)

– poljubno izbran kruh, ki nam ostaja in je star najmanj 1 dan

– 2 jajci

– 1 dl mleka

– ščep soli

– 2 veliki žlici masla ghee za cvrtje (lahko zamenjate z oljem)

Priprava

1. Francosko štruco ali katero drugo pekovsko pecivo prerežemo počez, da dobimo polovici, če imamo štruco ali hlebec, pa narežemo na rezine.

2. V skledo ubijemo jajci, dodamo mleko in ščep soli ter z metlico ali paličnim mešalnikom dobro premešamo.

3. Jajčno mešanico prelijemo v večji krožnik ali kakšno drugo nižjo posodo, tako da je zmes v višini 1 do 2 cm, da se nam kruhove polovičke ne potopijo popolnoma, ampak samo do polovice.

4. Polovičke kruha potopimo v jajčno mešanico.

5. Maslo ghee ali olje v ponvi dobro segrejemo in kruhove polovičke ali rezine na pomočeni strani ocvremo.

6 Ocvrte položimo na papirnato brisačo, da vpije odvečno maščobo.

Sestavine za pražene lisičke

– 0,5 kg očiščenih in natrganih lisičk

– 1 čebula, ki jo lahko zamenjamo s šalotko ali porom

– na drobno narezan drobnjak ali peteršilj, timijan, pehtran …

– 1 strok česna

– olje ali maslo

– sol in sveže mleti poper

Priprava

1. Na maslu ali olju svetlo popražimo čebulo, por ali šalotko.

2. Ko ovene, dodamo lisičke. Ko spustijo vodo, jih pražimo tako dolgo, da voda izhlapi. Nato dodamo česen, da zadiši, in peteršilj ali drobnjak oziroma katero drugo zelišče.

3. Solimo in popramo. Premešamo in poskusimo.

Kako jed postrežemo?

Pohane šnite na ocvrti strani kruha nadevamo s praženimi lisičkami. Lahko jih obogatimo še z žlico kisle smetane in poljubno izbranimi natrganimi svežimi zelišči. S solato z domačega vrta bo to odlična malica, kosilo ali večerja.

Anin nasvet: Če boste za šnite uporabili jajca za peko, bodo lepe rumene barve.

Fotografije: Tomo Jeseničnik