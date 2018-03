Božanska čebulna juha z jabolkom

Kremasta in sladka. Dober tek!

Skuhali smo si jo sami, zato ta preverjen recept priporočamo tudi vam 😉

Sestavine za 2 osebi

– 2 veliki rumeni čebuli (pb. 300 g)

– žlička masla

– žlica oljčnega olja

– 2 jabolki

– 3 stroki česna

– 1 dl belega suhega vina

– 2 lovorova lista

– vejica timijana (lahko nadomestimo s posušenim)

– 500 ml jušne osnove

– 100 ml sladke smetane

Priprava

1. Čebulo prerežemo na pol, nato pa narežemo na zelo tanke rezine. Pražimo jo pol ure na maslu in oljčnem olju. Pogosto premešamo, da se ne zažge.

2. Ko lepo karamelizira, dodamo še česen, ko zadiši pa še naribana jabolka, lovorov list in timijan. Sotiramo še 10 minut.

3. Dodamo vino in pokuhamo minuto ali dve. Prilijemo smetano in jušno osnovo, zavremo, potem pa na majhnem ognju in priprti posodi kuhamo še 15 minut.

4. Juho porazdelimo v ognjevarne posodice, vsaki dodamo popečen kos kruha, posutim z naribanim sirom. Vse skupaj postavimo pod žar v pečico, dokler sir ne zabrbota.

​Dober tek!

Fotografija: Thinkstock