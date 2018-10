Božanske kostanjeve kroglice

Tako lepe in okusne kot tartufi iz najdražje čokoladnice.

Sestavine

– 300 g skuhanega in olupljenega kostanja

– 200 g zmletih piškotov

– 150 g čokolade

– 100 g marcipana

– 70 g masla

– žlica ruma

– 4 žlice kakava v prahu (ali mrvice, krokant, zmleti oreščki)

Priprava

1. Čokolado in maslo raztopimo nad vodno kopeljo.

2. Kostanj pretlačimo in ga zmešamo z zmletimi piškoti, marcipanom, prilijemo čokolado in rum ter vse skupaj dobro premešamo.

3. Oblikujemo kroglice, ki jih povaljamo v kakavu v prahu, nato pa jih postavimo v hladilnik, da se strdijo.

Namig: Kroglice lahko naredimo tudi brez piškotov, te pa nadomestimo z večjo količino kostanja.