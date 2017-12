Chili con carne s fižolom in koruzo

Pripravljen dan prej je najboljši.

Priprava 10 minut, čas kuhanja 30–60 minut.

Sestavine

– 750 g govedine (pleče ali stegno)

– žlica olja, žlica masla

– 2 žlici moke

– pločevinka vloženega paradižnika

– sol, 1/2 žličke mlete kumine

– 1/2 žličke celih kuminovih semen

– 2 stroka česna

– 1–2 suha feferona

– 300 g kuhanega ali vloženega rdečega fižola

– pločevinka vložene koruze

– kisla smetana po okusu

Priprava

1. Meso narežemo na majhne koščke in v široki kozici na olju in maslu dobro popražimo.

2. Nato ga poprašimo z moko, krepko premešamo, dodamo paradižnik in prilijemo 2 dcl vode.

3. Solimo, začinimo z mleto in celo kumino, drobno sesekljanim čilijem oziroma feferonom, strtim strokom česna in pokrito kuhamo od pol do ene ure, da se meso zmehča. Po potrebi prilivamo vodo.

4. Nazadnje v jed dodamo kuhan rdeči fižol in koruzo, kuhamo še 5 minut. Postrežemo s kruhom ali tortiljami in žličko kisle smetane, ki nekoliko omili pekoč okus čilija.

Koristen nasvet: Chili con carne je boljšega okusa in predvsem hitreje na mizi, če ga naredimo dan prej, naslednji dan pa le pogrejemo in obrok dopolnimo s prilogo in solato.

Fotografija: Krištof Koman

Poskusite še: chilli sin carne