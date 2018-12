Čokoladni kolač sreče

Da se denar pere, vemo, ampak kuha?!

O tem, kako se kuha denar: »Ko za praznike zbobnamo družino in prijatelje z vseh vetrov, so kulinarična pričakovanja običajno na višini ljubljanske novoletne jelke. Da ne bi kdo tja do velike noči obrekoval, kako dolgočasno je bila obložena naša miza, se potrudimo in pred njih postavimo to pravo čokoladno poslastico. Malokaj bo goste tako osupnilo kot sočen in bogat kolač, po katerem zapeljivo teče žametna čokolada. Midva v takšne kolače pred peko vedno zatlačiva kovanec, ki najditelju zagotavlja celo leto sreče. Če svojim gostom privoščimo srečo, obiska pri zobozdravniku pa ne, jih malček opozorimo pred prvim ugrizom.«

Sestavine

Biskvit – suhe sestavine

– po 300 g moke in sladkorja

– 70 g grenkega kakava

– žlička sode bikarbone

– žlička pecilnega praška

Mokre sestavine

– 170 g masla, 3 jajca

– 350 g kremnega sira philadelphia

– 2 žlički vaniljeve arome

– 3 žlice vrele vode

Čokoladni preliv

– 150 g temne čokolade

– 1 dl sladke smetane

Priprava

1. Priprava srečnega kovanca: izberemo kak novejši kovanec, ki še ni videl veliko rok. Speremo ga z milom in v vreli vodi kuhamo kako minuto, nato ga zdrgnemo s sodo bikarbono. Nazadnje ga tesno ovijemo z aluminijasto folijo.

2. Kolač: vse suhe sestavine vržemo v posodo in jih pomešamo.

3. Mokre sestavine vržemo v drugo posodo in jih zmešamo z električnim mešalnikom, nato vsebini obeh posod združimo in pošteno zmešamo, povsem na koncu pa dodamo še tri žlice vrele vode.

4. Zmes vlijemo v namaščen in s kakavom posut model za kolače.

5. Če želimo nekomu podtakniti srečo v obliki kovanca, je zdaj pravi trenutek! Potopimo ga v testo.

6. Pečico razkurimo na 180 stopinj in jo razveselimo s 40- do 50-minutno peko. Proti koncu kolač zabodemo z zobotrebcem: če se testo še prime nanj, peko malce podaljšamo.

7. Kolač razdelimo med navdušene goste. V lovu na srečo ga bodo zmazali, kot bi mignil.

Fotografija in recept: Tjaša Vede, Blaž Mikuljan/Midvakuhava.si