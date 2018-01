Domače tortilje iz le treh sestavin, ki jih imate gotovo doma

Hitro, preprosto in brez nepotrebnih aditivov.

Poznate koga, ki ne mara tortilj? Mi tudi ne. Takšni ali drugačni zavitki so vedno dobrodošlo presenečenje na krožniku, poleg tega pa so tudi nadvse priročni. Tortilje ponavadi kupimo v trgovini, a že narejene imajo dve pomanjkljivosti. Prvič: po njih je treba v trgovino, in drugič: če boste prebrali etiketo na embalaži, boste med navedenimi sestavinami opazili kar nekaj čudnih besed, ki v prehrani niso najbolj dobrodošle. Aditivi jih namreč ohranjajo sveže dlje časa, bolj prožne in še bi lahko iskali razloge, a dobra novica je, da se jim lahko tudi izognemo.

Zato smo se odločili, da tokrat tortilje naredimo kar sami, presenetljivo pa za domačo peko ne bo potrebnih veliko sestavin in truda. Kako se jih torej lotimo?

Sestavine imate najverjetneje že doma, potrebujete namreč le navadno večnamensko belo moko, vodo in sol. Količina je seveda odvisna od števila tortilj, ki si jih želite speči, a predpostavljamo, da bo za eno družino dovolj, če uporabite četrt kilograma moke, dodate dober deciliter vode, ščepec soli in dobro premesite.

Nastal bo ne preveč trd hlebček, ki ga razdelite na več manjših kroglic. Če je hlebček še vedno lepljiv, dodajte moko, v nasprotnem primeru pa vodo. Nato segrejte ponev. Medtem pomokajte kuhinjsko površino ter razvaljajte vsako malo kroglico posebej, ter jo posamezno položite na ponev (pred tem nekoliko zmanjšajte temperaturo).

Tortiljo pecite, dokler se na površini ne pojavijo mehurčki, nato jo obrnite. Še tople nadevajte s poljubnim polnilom, jih zvijte in postrezite.

Najboljše so seveda sveže, brez težav pa jih pomalicate tudi naslednji dan, pogrete v mikrovalovki ali morda gratinirane v pečici.

In nadev?

V tortilje lahko zavijete čisto vse. Za lahkotno malico jih nadevajte s svežo papriko, solato, koruzo ter premažite s humusom, za bolj krepčilno kosilo pa vanje naložite svojo različico jedi chili con carne. Seveda sta dobrodošla tudi piščanec ali tuna.

In ravno to je največja lepota tortilj. Univerzalnost in hitra priprava. Za vse okuse. Obljubimo, tudi najbolj izbirčni bodo zadovoljni.

Preberite še: na izlet z domačimi tortiljami

Fotografija: Thinkstock