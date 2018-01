Kaj jesti za lepo kožo

Je veseli december pustil posledice? Pa ne le na tehtnici, tudi na obrazu?

In čeprav temnih podočnjakov ne bo odpravilo nič drugega kot dober počitek, poznamo nekaj vrst hrane, ki so balzam za kožo: minerali in vitamini, ki jih vsebujejo, bodo pomagali k lepšemu sijaju in vsaj malo upočasnili posledice stresa, vremena in nenazadnje časa.

Soja

Koristi kolagenu in elastinu, ki pripomoreta k polnemu, mladostnemu videzu kože. Miso, na primer, je narejen iz fermentiranih sojinih semen, zato je juha z misom dober način, da koži privoščimo nekoliko koristnih snovi.

Selen

Kemični element, koristen v boju z gubami, saj deluje kot antioksidant in pomaga v boju proti prostim radikalom, ki vodijo k predčasnemu staranju. Odličen vir so brazilski oreščki.

Betakaroten

Je ena od najpomembnejših »oblik« vitamina A – za rast in obnovo tkiva. Pomemben vir je korenje.

Vitamin C

Je pomemben pri proizvodnji kolagena, ki kožo vzdržuje napeto in preprečuje mlahavost. Tako so za kožo odlične tudi pomaranče.

Avokado

Vsebuje veliko vitamina E, ki učvrščuje kolagen.

Mango

V njem so vitamini A, C in E, ki dobrodejno vplivajo na videz in stanje kože. Tako kot papaja vsebuje tudi betakaroten.

Rdeča paprika

Pomembna je zaradi velike vsebnosti vitaminov A, C, E in cinka.

Jagodičevje

Vsebuje vitamine A, C in E, ki se bojujejo proti zgodnjemu staranju kože. Strokovnjaki posebej poudarjajo vrednost borovnic.

Kreša in špinača

Kreša naj bi imela blagodejen učinek na zdrav sijaj kože zaradi vitaminov in mineralov, ki delujejo antioksidantno in hkrati razstrupljajo telo. Antioksidante v špinači so povezovali celo s tem, da zmanjšujejo možnost kožnega raka.

Žveplo

Slovi kot mineral za lepoto, saj prispeva k zdravi, bleščeči koži ter lasem in nohtom.

Naslovna fotografija: Thinkstock