Kako skuhamo ajdove žgance

Po »ta mokrem« postopku.

Priprava in čas kuhanja: 30 minut.

Sestavine

– 400 g ajdove moke

– žlička soli

– svinjska mast in ocvirki

Priprava

1. V velik lonec nalijemo slab liter vode, solimo, pristavimo. V krop naenkrat stresemo vso ajdovo moko, počakamo, da se moka sprime v kepo, nato ogenj zmanjšamo in napol pokrito kuhamo 10 minut. Zatem z ročajem kuhalnice v sredino kepe naredimo luknjo, ogenj povečamo in počakamo, da voda zalije kepo in luknjo. Ogenj znova zmanjšamo in kuhamo dalje 10 minut.

2. Odstavimo. Če je vode v loncu veliko ostalo, jo zdaj odlijemo, vendar prihranimo. Kuhano ajdovo moko premešamo in napol pokrito pustimo 5 – 10 minut, ker se tako žganci laže oblikujejo.

3. Posebej v kozici segrejemo mast z ocvirki.

Namig: Če je kuhana moka, zdaj že skoraj žganci, zelo suha, ji prilijemo malo prihranjene vode, vendar pazimo, da je ni preveč, sicer bodo žganci ostali veliki in jih ne bomo mogli nikakor razdrobiti na manjše. Vsekakor v lonec s kuhano moko polijemo malo masti in jo z vilicami razkosamo na žgance. Čim manjše, čim bolj suhe. Polijemo z raztopljenimi ocvirki in do kraja oblikujemo žgančke.

Žgance ponudimo kot jušni vložek piščančji obari.

Nasvet: Za pripravo žgancev poznamo dva postopka. Ta, ki je opisan, ali »na suho«, kjer v globoki ponvi/širokem loncu segrevamo moko (jo žgemo) in jo postopno polivamo z vodo, da se moka skuha.

Namig: Sama na to količino moke dodam zgolj 6 – 7 dl vode, ki jo je po kuhanju le redko preveč.

Naredimo vnaprej: Žgance brez težav skuhate vnaprej in jih naslednji dan le malo pogrejete. Ali zgolj skuhate moko, ki jo kasneje ohlajeno še lažje oblikujete v žgance.

Fotografija: Krištof Koman