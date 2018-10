Kostanjeva torta s čokolado

Prava jesenska pregreha, ki očara.

Sestavine

Testo

– 90 g moke, 2 žlici maka

– ½ žličke pecilnega praška iz vinskega kamna

– 2 rumenjaka, 40 g sladkorja

– 4 žlice vode, 2 žlici oljčnega olja, 2 beljaka (sneg)

Krema

– 250 g kuhanega kostanja

– 2 žlici sladkorja v prahu, vrečka vaniljevega sladkorja

– 2 žlici ruma

– 200–250 ml sladke smetane, 80 g temne čokolade

– 2 rumenjaka, 50 g sladkorja

– 100 ml smetane, stepene z 1–2 žlicama sladkorja v prahu

Preliv

– čokolada, smetana

Priprava

1. Moko zmešamo s pecilnim praškom in makom.

2. Penasto umešamo rumenjaka in sladkor, prilijemo vodo in oljčno olje, premešamo, nato postopoma dodamo moko z makom in nazadnje sneg. Vlijemo v pomaščen pekač, potresen z drobtinami, in pečemo na 175 stopinjah 25 minut. Ohlajeno testo po vrhu malo porežemo (če je nastal hribček) in nasočimo z mešanico vode, sladkorja in ruma.

3. Piriran kostanj zmešamo s sladkorjem, vaniljevim sladkorjem in rumom. Postopoma dodajamo sladko smetano, da dobimo gladko, vendar ne zelo tekočo maso.

4. Čokolado stopimo in postavimo na stran.

5. Nad paro stepamo rumenjaka s sladkorjem, da mešanica penasto naraste in doseže 76 stopinj. Odstavimo in vmešamo stopljeno čokolado.

6. Dodamo pripravljen kostanjev pire in ohladimo. Nato narahlo vmešamo še stepeno sladko smetano in vse skupaj vlijemo na biskvitno testo. Ohladimo.

7. Čez ohlajeno torto prelijemo še čokoladni preliv.

Recept in fotografije: Ana Bulat