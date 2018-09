Kremna gobova juha Jamieja Oliverja, ki jo preprosto morate poskusiti

Bo to tudi vaš najljubši recept?

Jamie Oliver je navdušen nad intenzivnim zemeljskim okusom gob, ki je v gosti in svileni juhi še bolj poudarjen. Pravi, da je to klasika, ki jo mora znati pripraviti prav vsak.

Sestavine za 6 jedcev

– 600 g mešanih gob

– 1 čebula

– 2 stebla zelene

– 3 stroki česna

– nekaj vejic svežega peteršilja

– nekaj vejic svežega timijana

– oljčno olje

– 1,5 l zelenjavne ali piščančje jušne osnove

– 75 ml sladke smetane

– 6 rezin čabate

Priprava

1. Očistite gobe in jih narežite. Kako se pravilno očisti gobe, preberite tukaj.

2. Nasekljajte čebulo, zeleno, česen, peteršilj in osmukajte timijan. Nasekljajte tudi stebla peteršilja.

3. Večji lonec postavite na srednje močan ogenj in vanj kanite malce oljčnega olja, na katerem popražite čebulo, zeleno, česen, stebla peteršilja, timijan in gobe. Posodo pokrijte in dušite, da se sestavine zmehčajo.

4. Nekaj gobic si iz lonca predenite v skodelico za pozneje.

5. V lonec prilijte še jušno osnovo in zavrite, nato ogenj zmanjšajte in kuhajte še 15 minut.

6. Solite in poprajte po okusu, nato pa juho zmiksajte s paličnim mešalnikom ali blenderjem.

7. Prilijte še sladko smetano, ponovno zavrite, nato pa ugasnite ogenj.

8. Kose kruha popecite, nanje nadevajte ostanek gob, pokapljajte z dobrim oljčnim oljem in jih postrezite ob juhi, ki jo prav tako okrasite z gobicami in nasekljanim peteršiljem.

Fotografija: Thinkstock