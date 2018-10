Krepka kurja juha

Nedeljski recept. Odžene tudi prehlad.

Priprava 15 minut, čas kuhanja najmanj 2 uri.

Sestavine

– 1 por/čebula, pol zelene, 6 korenčkov, 1 glavica česna

– kosti, hrbet, vrat in ostanki kokošjega mesa (najmanj 1 kg)

– sol, 5 zrn popra, 3 klinčki, 1 list lovorja, ščep žafrana (žafranike)

– po želji pastinak, por

Priprava

1. Najprej očistimo vso zelenjavo in narežemo na večje kose ter damo v visok in velik lonec.

2. Meso in kosti kokoši damo v lonec k zelenjavi.

3. Zdaj vse skupaj začinimo z lovorjem, klinčki, žafraniko, strtim česnom, poprom in rahlo solimo.

4. Prilijemo vodo in pristavimo. Ko voda v loncu zavre, ogenj povsem zmanjšamo in napol pokrito kuhamo juho najmanj dve uri, tako da le malenkost občasno zabrbota.

5. Skuhano juho precedimo in porabimo takoj, da vanjo zakuhamo jušno zakuho (rezance, cmoke, žličnike …) ali vstavimo jušni vložek (fritate, ponvičnik, zlate kroglice). Lahko pa jo ohladimo, počakamo, da se na gladini strdi maščoba, ki jo po želji odstranimo, precedimo in porabimo kakor prej. Višek brez težav pospravimo v posodice in zamrznemo za kdaj drugič.

6. Za jušno osnovo precejeno juho kuhamo naprej, da se zgosti, nato jo vročo nalijemo v kozarčke in vložimo ali ohlajeno v posodicah zamrznemo. Če se je v juhi kuhalo veliko kosti in raznega veziva, bo zgoščena osnova želirala.

Koristni nasveti: če želimo povsem bistro juho, med kuho sproti pobiramo nastale pene in jih odstranjujemo z lonca.

Če želimo zelo okusno juho, meso v loncu zalijemo s hladno vodo. Za meso odličnega okusa in manj krepko juho pa meso vstavimo v vročo vodo v loncu.

Zanimivost: Prodajalci vedo povedati, kako v večini primerov kupujemo meso perutnine: bedra in prsi so za očeta in otroke, hrbet pa je za mamo. Menda prav rade »obiramo« kosti.

Naslovna fotografija: Thinkstock