Krhka pita s porom

Por v glavni vlogi.

Priprava: 15 minut; čas peke: 30 minut.

Sestavine

Testo

– 250 g moke in še malo za delovno površino

– jajce, 125 g masla, ščep soli

Nadev

– 5 večjih stebel pora (750 g)

– 100 g poltrdega sira, 3 jajca, 2 dl smetane

– sol, poper

Priprava

1. Iz sestavin zgnetemo krhko testo, ki naj v hladilniku počiva najmanj pol ure. Lahko ga pripravimo tudi dan prej, ovijemo v folijo ali vrečko in shranimo v hladilnik.

2. V lonec nalijemo malo vode in jo solimo. Por narežemo na kolobarje in ga damo v krop. Ko voda spet zavre, kuhamo še največ 2 minuti, odcedimo in ohladimo, vodo pa prihranimo.

3. Testo narežemo na nekaj milimetrov debele rezine in z njimi obložimo namaščen in z moko potresen model za pito. Posamezne kose z rokami narahlo potlačimo, da je model povsem prekrit s testom. Ali pa testo razvaljamo in z njim obložimo model.

4. Sir grobo naribamo in stresemo v posodo k blanširanemu in ohlajenemu poru. Vse narahlo solimo, popramo in naložimo na testo.

5. Posebej v lončku razžvrkljamo jajca in jih pomešamo s smetano. Z jajčno mešanico prelijemo por, rahlo poravnamo in postavimo v segreto pečico. Pečemo pol ure pri 200 stopinjah.

6. Ponudimo kot samostojno jed ob solati iz naribanega korenčka s praženimi bučnimi semeni in bučnim oljem.

Različica: Lažjo različico dobite, če polovico smetane nadomestite z mlekom, bogatejšo pa, če med por zamešate koščke slanine ali klobase.

Namig: Vodo od blanširanja pora prihranite za jutrišnjo enolončnico.

Fotografija: Krištof Koman