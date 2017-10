Kuhamo s predsedniškimi kandidati: Borut Pahor

Kuhali smo že z Romano Tomc, danes pa o kulinariki klepetamo s trenutnim predsednikom Borutom Pahorjem.

Kako se v napornem predvolilnem obdobju prehranjujete? Obiskujete slovenske kotičke, kjer gostoljubni prebivalci zagotovo poskrbijo za dobre grižljaje, kajne? Pa vendarle, se te dni pogosto zadovoljite tudi s kosom pice?

Ne, pica v tem času nima šans. Ko hodim Podolgem in počez po Sloveniji, nam prijazni ljudje ponujajo, kar imajo najboljšega. V glavnem gre sicer za pijačo, ki jo jaz odklonim, ker nikoli ne pijem alkohola, zato pa moji sopotniki z veseljem spijejo kak kozarček, a tudi kulinarični presežki mi bodo ostali v spominu: takoj na začetku poti sem med Hodošem in Mursko soboto pojedel najboljši bograč, nato smo v Križevcih pri Ljutomeru dobili odlične steake, kot ljubitelj testenin se spomnim s te poti številnih umetnij, zlasti pred kratkim s Krasa in zdaj z Vipavskega… Slovenija je tako majhna, a tako okusna. Kamorkoli greš, o tem sem se prepričal.

Kaj pa sicer, kakšne so vaše prehranjevalne in kuharske navade?

Glede prehranjevalnih sem kar urejen. Sprejel sem nasvet, da je zajtrk pomemben in če se le da, ga imam. Kosilo bolj zgodnje, večerja običajno v družbi. Oboje lahko, precej zelenjave, nikoli alkohola. Popijem veliko vode, tudi limonade. V zadnjem času z ingverjem.

Katero jed najraje skuhate? Prosimo za približen recept.

Ne kuham pogosto, skoraj bi rekel, da mora biti kakšna posebna priložnost. V glavnem pa se omejim na testenine, morda zato, ker jih imam sam rad ali pa zato, ker ni pretežko. Vsekakor mislim, da jih je treba znati prav skuhati al dente in če jim dodam olive in oljčno olje, za katero mislim, da v svetu ni boljšega (dobim ga v Izoli), sem prav zadovoljen. Zraven so solate, za katere sem v zadnjem času tudi ugotovil, da jih sestavim iz tistega, za kar vidim, da je domače. Morda so to leta – ko ugotoviš, da je v takih bazičnih in enostavnih rečeh vse, kar si želiš.

Opomba: vprašanja smo posredovali vsem kandidatom za predsednika Republike Slovenije, odzval pa se ni le Boris Popovič.