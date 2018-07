Kumarčni zos

Sezonsko!

Sestavine za 4 osebe

– 4 velike kumare

– 4 krepki krompirji

– 4 zajetne čebule

– ¼ l paradižnikove šalše ali trije mogočni skuhani in olupljeni paradižniki

– 3 stroki česna

– 4 žlice oljčnega olja

– 3 žlice kisle smetane

– 1 dl mleka

– sol, poper, bazilika, timijan

– kuhana govedina iz juhe

Priprava

1. Krompir olupimo in narežemo na kose ter skuhamo v soljeni vodi.

2. Kumare olupimo, naribamo ali narežemo na zelo tanke rezine, posolimo in popopramo, z rokami dobro pregnetemo in zmešamo, nato odložimo v cedilo, ki naj bo postavljeno nad posodo, da lahko odteče sok, ki ga shranimo.

3. Čebulo olupimo in sesekljamo, prav tako česen.

4. V posodi ali večji ponvi segrejemo oljčno olje, dodamo sesekljano čebulo in jo na zmernem ognju pražimo in dušimo, posolimo in kasneje občasno dodajamo malo vode, da se čebula spremeni v kašo.

5. Kumarično goščo dobro ožamemo, jo pridružimo čebuli in jo dušimo, potem dodamo paradižnik, sesekljan česen, baziliko in timijan.

6. Kuhan krompir odcedimo, dodamo kislo smetano in vroče mleko ter naredimo pire in ga stresemo v posodo, v kateri so se kuhale kumare. Vse po želji in občutku razredčimo z odcejeno kumarično tekočino, dobro premešamo s kuhalnico, po potrebi solimo, popramo in po okusu okisamo. Na koncu dodamo še koščke kuhane govedine in postrežemo – za lačne kot prilogo, za manj glasne želodce pa kot glavno jed.

Recept in fotografija: Slavka Ilich