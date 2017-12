Mesna štruca v pancentinem plaščku

Imenitna pečenka iz »ostankov«. Za 6 jedcev.

Priprava: 15 minut; čas peke: 1 ura.

Sestavine

– 1 kg mletega govejega mesa, 150 g rezin pancete, 18 g soli

– manjša čebula, 2 stroka česna, četrt žličke mletega popra

– 2 jajci, 2 rezini starega kruha brez skorje

– malo mleka ali vode za namakanje kruha

Priprava

1. Pečico vklopimo na 180 stopinj. Kruh za 5 minut namočimo v topli vodi ali mleku. Česen in čebulo drobno sesekljamo.

2. Posebej na malo olja zlato rjavo prepražimo čebulo in česen, odstavimo. V skledo stresemo mleto meso in primešamo ožet kruh. Dodamo praženo čebulo in česen ter premešamo. Začinimo s soljo, poprom.

3. Beljak enega jajca prihranimo, preostanek jajc pa razžvrkljamo in zlijemo k mesu. Dobro premešamo.

4. Delovno površino si pogrnemo s folijo za živila, ki jo narahlo naoljimo. Na folijo položimo rezine pancete in nanje zvrnemo mesno zmes. Iz nje oblikujemo štruco s premerom 7–8 cm. To ovijemo s panceto, pri čemer si pomagamo s folijo, da vse učvrstimo. Štruco preložimo na pekač brez folije in jo premažemo s prihranjenim beljakom, porinemo v segreto pečico in pečemo približno uro, da sredica doseže vsaj 68 stopinj. Med peko štruco večkrat prelijemo z mesnim sokom. Ponudimo narezano na rezine.

Različice: Med meso zamešajte kapre, oljke, koščke slanine, veliko več začimb, pražene gobe, suhe paradižnike. Za bolj hrustljavo zapečeno panceto nekaj minut pred koncem pečico nastavite na žar. Ste za še bolj glamurozno jed? Razvaljajte listnato testo, nanj položite pripravljeno mesno štruco s panceto in jo z njim ovijte. Pecite pri 200 stopinjah, dokler sredica ne doseže ustrezne temperature.

Namig: Cena? Za kilogram mletega mesa boste tipično odšteli okrog 8 evrov. Naprej: kako dobro premešamo mleto meso z dodatki? S kuhalnico gre težko, je tudi neučinkovito. Res najlaže gre z rokami ali močnim mešalnikom z gnetilnim kavljem kot za kvašeno testo.

Opomba: Mleto meso niso ostanki v pravem pomenu besede, je pa res, da mesarji v sekljanino zmeljejo preostale koščke večjih kosov, navadno z več maščobe, razne obreznine in včasih še kaj takega, česar si ne želimo. Priporočam, da se osebno oglasite pri mesarju in naj vam meso zmelje ravno takrat. Z nastavkom z manjšimi luknjicami, da se bo meso lepše držalo skupaj.

Fotografije: Krištof Koman

Preizkusite še: Svinjska krača z gorčičnim premazom