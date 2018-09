Mlečni močnik

Kultna jed vsakega otroštva.

Sestavine

– 100 g moke, 1 jajce

– 1/2 l mleka

– ščep soli, maslo

Priprava

1. V posodo damo moko, ščepec soli in jajce. Z vilicami mešamo toliko časa, da dobimo majhne svaljčke oziroma žgančke. Če so preveliki, jih natrgamo in posvaljkamo z rokami. Če imamo rajši bolj drobne, pa dodamo še malce moke.

2. Žgančke damo na sito in otresemo odvečne moke. V kozici segrejemo malo masla in jih na hitro popražimo.

3. Zavremo mleko, dodamo pražene žgančke in jih kuhamo dobrih 10 minut (odvisno od velikosti). Pazimo, da nam mleko ne prekipi.

4. Kuhane damo v lonček in postrežemo.

Besedilo in fotografija: Ana Bulat