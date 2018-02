Milena Marolt je precej slavna. Samo da tega niti sama ni vedela.

Je avtorica recepta za krhke flancate, ki je pri nas kulten: je med petimi najbolj branimi kulinaričnimi prispevki na Delovi spletni strani vse od leta 2011.

In smo že pred vrati turistične kmetije Stoglej v Podveži pri Lučah. Kako dramatični pogledi! Stiska se na bregu ob gozdu, nad njo pa se, poraščeni z mogočnimi smrekami, dvigujejo hribi. Če bi se peljali naprej, bi prišli do slikovitega Robanovega kota. Na pragu se lahko zazremo na drugo stran doline k Raduhi in luškemu smučišču. Preden vstopimo, spoznamo še gospodarja Tomaža in psičko, ki nas je noro vesela. Odličen model za gostoljubno turistično kmetijo, kakršna je stoglejska že dolgo; prvo knjigo gostov imajo iz leta 1964, ampak sprejemali so jih menda že kakih trideset let prej.

Gospa Milena, skrbna gospodinja in glavna delovna sila kmetije v času, ko je mož v službi, je imela že vse pripravljeno. Kdo bi bil primernejši, da da nekaj nasvetov o tem, kako se pametno lotiti prihajajočega pusta, kot ženska, ki slovi po flancatih, hkrati pa zna tako pametno razporejati svoj čas in moči, da lahko dela še na eni kmetiji, ki tudi spada k posestvu. Torej dveh. Kaj vi naredite najprej zjutraj? Najbrž pristavite za kavo. Ona pa nahrani 25 glav živine, ki jo imajo v hlevu.

Takole bi se torej pusta lotila ona– in to po posvetu s taščo, ki je dodala še daljši zgodovinski vpogled. Prvo navodilo: ne ubadajte se preveč s kuhanjem. Časa okrog pusta so si pri njih v preteklosti vzeli dovolj, da so se namaškarali, potem pa se je povorka, ki so se ji priključevale nove in nove maske, pomikala od kmetije do kmetije. Ponavadi so zato skuhali dobro domačo kračo, za zraven je Milena pripravila hren z jajčki. Krača ne varčuje samo s časom. Iz vode, ki je ostala od kuhanja, lahko pripravite suho župo. Le nekaj narezane zelenjave, pa masti ne pozabite odstraniti in še en del kosila je pod streho.

Glede cvrtja je pa takole: Milena pravi, da je sicer res najbolj znana po krhkih flancatih, zanje je na razstavi dobrote slovenskih kmetij dobila tudi znak kakovosti. V pustnem času pa so pri njih na mizi pogosteje kvašene različice, od krofov do mišk in navadnih flancatov. Mi vam vseeno predlagamo tudi krhke: to je namreč recept, ki bo veljal vse leto. Pri Maroltovih jih obredno pripravljajo na veliki šmaren sredi avgusta, pa tudi ob številnih drugih priložnostih, to je idealna sladica za spremljavo kozarčku polsuhega vina. Milena Marolt pravi, da je najbrž skrivnost, zakaj so tako krhki in lahkotni, tudi v tem, da doda v testo nekaj vina. Alkohol, meni, preprečuje, da bi se napilo olja med cvrtjem. Pa še nekaj opozarja: valjajte jih čim bolj na tenko, tudi to bo pomagalo, da bodo manj mastni. Za zvestobo tradiciji pa je kar sama pripravila še miške; odlične so bile in gostiteljica je to pripisala dejstvu, da se je vlilo malo več ruma, kot je načrtovala.

Ob krači, ki jo je neprostovoljno prispeval domači pujs, je pripravila krepak hren z jajčki. Februar, kadar zemlja ni zmrz­njena, je sicer za to koreniko primeren; stara ljudska modrost pravi, da je najbolj oster v mesecih, ki se končajo na črko r. V drugih se omili, ker vlaga energijo v raz­voj listov in pozneje cvetov. Vidite, kako optimiziramo: ta recept vam bo prišel prav še ob kaki drugi šunkici, štirideset dni po pustu.

Milena sedi za mizo v prostorni jedilnici. Zunaj vlada popoln mir, kajti na kmetiji je to čas počitka. Le krave z zanimanjem kukajo iz hleva in opazujejo dogajanje na dvorišču. Še kar nekaj časa jim bo malce dolgčas; prvi turisti, ribiči, popotniki, se na kmetiji začnejo oglašati junija, včasih še prej, potem pa ostanejo do septembra. Tu teče uhojena pot do Logarske doline, spodaj je Savinja, ki je primerna za ribolov, starodavni gozd vabi izletnike, ceste kolesarje. Ob ugodnejših zimah bi se dalo podati na sosednji hrib, kjer je smučišče, tudi proge za tek bi čakale.

Ker smo že tu, se pri Mileni pozanimamo še, kaj gostje pravijo o domači hrani. Kot se izkaže, niso preveč navdušeni nad ajdo, kar je škoda, kajti tu bi lahko pokusili obrnjenik, lokalno posebnost, ki je narejena iz ajdove moke in po receptu, ki malce spominja na masovnik, le da tu uporabijo sladko smetano in izdelujejo močnate kroglice. Vlada pa med obiskovalci izjemno zanimanje za drugo lokalno znamenitost, savinjski želodec.

Preverite vse recepte Milene Marolt:

Fotografije: Roman Šipić