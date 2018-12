Nadevani piščanec à la Milka

Najboljši, če je cel brez kosti.

Priporočamo: Kuhali smo z Miho Dolinarjem iz restavracije Milka v Kranjski Gori. Članek lahko preberete tukaj.

Sestavine

– 1 piščanec

– 120 g suhega kruha (narezanega na kockice)

– 25 g masla

– po žlica nasekljane šalotke in nasekljanega peteršilja

– jabolko

– jajce (stepeno)

– 1,2 dl smetane

– 2 čebuli

– žlica medu

– 2 vejici timijana

– 2 žlici nasekljanega pora ali nasekljane slanine (ali 200 g na kocke narezanih račjih jeter)

– dodatno: 2 dl kokošje osnove (neslane)

Priprava

1. Na maslu razpustimo por in šalotko. Malo posolimo in popopramo. Dodamo smetano, počakamo, da zavre, nato vse skupaj prelijemo čez kruhove kocke. Dodamo jajce in slanino, ki smo jo posebej prepražili in stran odlivali olje, v katerem smo jo pražili. Za obogateno različico lahko dodamo v nadev namesto slanine račja ali gosja jetra. Na koncu vmešamo še peteršilj. Posolimo in popopramo. Vse skupaj narahlo premešamo.

2. Piščancu lahko odstranimo kosti in celega nadevamo. Če pa poenostavimo, nadevamo samo notranjost. Malo nadeva lahko potisnemo tudi pod kožo. Piščanca nato z zobotrebci zašijemo, posolimo in posujemo z malo rdeče paprike.

3. V pekaču naredimo manjši model iz alufolije, le malo večji od piščanca naj bo. Vanj damo piščanca in na pol prerezano jabolko, na pol prerezano čebulo ter timijanove vejice. Nalijemo tudi malo vode ali neslane kokošje osnove.

4. Piščanca pečemo na 180 stopinj Celzija 20 minut. Nato ga obrnemo in polijemo z vodo ali jušno osnovo in pečemo še 20 minut. (Čas prilagodimo velikosti piščanca in pečici.)

5. Piščanca vzamemo iz pečice. Premažemo ga z medom, lahko dodamo še malo vode ali osnove, povišamo temperaturo na 220 stopinj in pečemo, da se skorjica hrustljavo zapeče.

6. Piščanec mora počivati vsaj 15 minut, preden ga razkosamo.

Namig: Če bi se radi med prazniki naučili kaj novega, poiščite na youtubu video o tem, kako se iz kosti da celega piščanca.

Recept: Miha Dolinar, restavracija Milka v Kranjski Gori

Fotografija: Uroš Hočevar